Мужчина с ножом напал на двух школьниц в немецком Иллеркирхберге

Мужчина с ножом напал на школьниц в Германии

Двух девочек госпитализировали с серьезными ранениями. Подозреваемый задержан

Фото: Piero Nigro / Global Look Press

В немецком городе Иллеркирхберг человек с ножом напал на двух детей, направлявшихся в школу, сообщила газета Bild со ссылкой на пресс-службу полиции.

Мужчина напал на девочек 13 и 14 лет около 7:30 утра. Очевидцы вызвали полицию и экстренные службы, детей госпитализировали с серьезными ранениями.

Преступник убежал в жилой дом, предположительно, это был приют для беженцев, отмечает Bild. Полиция окружила здание и задержала троих, включая предполагаемого нападавшего, сообщает SWR.

Мотив преступления не ясен, неизвестно также, были ли дети и нападавший знакомы друг с другом, отмечает Bild. Следователи пока не предоставили никаких дополнительных подробностей, добавляет Spiegel.