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Bloomberg узнал об отказе Китая получать вакцины от COVID из США

Bloomberg сообщил об отказе Китая получать вакцины от COVID из США
В Вашингтоне заявили, что «вакцинный национализм» Пекина ведет к ненужным смертям, однако власти Китая утверждают, что ситуация с распространением COVID-19 находится под контролем.

Власти США предлагали правительству Китая организовать поставки современных мРНК-вакцин, необходимых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, однако получили отказ. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Собеседники агентства рассказали, что с учетом особой «политической чувствительности» вопроса поставки вакцин предлагалось наладить через посредников.

По данным Bloomberg, предложения о поставках вакцин делались высокопоставленными американскими дипломатами, в том числе во время декабрьского визита в Китай помощника госсекретаря США Дэниела Критенбринка и Лауры Розенбергер, курирующей вопросы отношений с Китаем в Совете национальной безопасности США. В последние недели американские власти, встревоженные увеличением числа заражений в Китае и появлением новых штаммов вируса, активизировали свои усилия, однако каждый раз получали отказ. Контакты продолжаются, однако китайские чиновники утверждают, что держат ситуацию под контролем и не нуждаются в помощи, рассказали собеседники агентства.

Представитель посольства Китая в Вашингтоне заявил, что разработанные в КНР вакцины высокоэффективны, а их производство обеспечивает не только внутренние потребности страны, но и создает возможности для экспорта.

Говоря о нежелании властей Китая соглашаться на получение вакцин из США, Bloomberg отмечает, что Пекин всегда неохотно принимал помощь извне во время кризисов, а в нынешних условиях согласие продемонстрирует неспособность Китая самостоятельно разработать эффективную мРНК-вакцину.

«Даже в разгар катастрофической вспышки COVID-19 Пекин продолжает демонстрировать вакцинный национализм — решение, которое, несомненно, приведет к ненужным смертям», — заявила заведующий кафедрой китаеведения в Центре стратегических и международных исследований Джуд Бланшетт.

6 января официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что в настоящее время ситуация с COVID-19 в КНР находится под контролем. В то же время в Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний заявили, что вероятность крупномасштабной вспышки в Китае эпидемии, вызванной XBB, субвариантом омикрон-штамма COVID-19, в краткосрочной перспективе оценивается как низкая, передает агентство «Синьхуа».

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Евгений Калюков Евгений Калюков
Китай COVID-19 США вакцинация от COVID-19
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