Министр просвещения сообщила о новых отметках в школьных аттестатах

По словам Васильевой, в аттестате вместо оценок могут появиться зачеты или незачеты по трем предметам: изобразительное искусство, музыка и физкультура

Министр просвещения России Ольга Васильева (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Министр просвещения России Ольга Васильева в интервью «Российской газете» рассказала о разработке нового порядка выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.

По ее словам, во многих школах уже давно используется система «зачет и незачет», однако при получении аттестата все оценки сводятся к пятибалльной. Новые правила, в случае их принятия правительством, позволят ставить «зачеты» за изобразительное искусство, музыку и физкультуру.

При этом Васильева отметила, что право принятия такой инициативы останется за руководством школы. «Мое личное мнение: любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. Но ставить тройку в аттестат только из-за отсутствия слуха, на мой взгляд, неверно», — сказала она.

В конце ноября Совет Минпросвещения одобрил обновленные стандарты общего образования. Внедрение стандартов образования планируется начать с 1 сентября 2021 года. По мнению ведомства, обновленные ФГОС не содержат увеличения нагрузки для школьников и позволят улучшить позиции российского образования в мировом рейтинге. Васильева заявляла, что затягивание обновления ФГОС мешает достижению целей стратегического развития. По ее словам, с обновлением новых стандартов работа по ним не закончится.