Васильева усомнилась в необходимости отмены пятибалльной системы оценок

В Минпросвещения не поступали серьезные предложения об отмене пятибалльной системы оценок в школах, заявила журналистам министр просвещения Ольга Васильева, передает «Интерфакс».

Министр отметила, что пятибалльная система работает в России уже 75 лет и все предложения о ее изменении остаются на уровне обсуждений. «Я думаю, что далее дискуссии речь не пойдет, потому что никаких серьезных предложений ни от кого не поступало», — заявила она.

Васильева добавила, что в последнее время подобные обсуждения стали вестись «более активно». По ее словам, противники пятибалльной системы в основном говорят о необходимости введения шкалы, приближенной к той, что используется на ЕГЭ. Одним из их аргументов, которые указала Васильева, является то, что из пяти возможных оценок, учителя практически никогда не ставят школьникам «единицу».

«Все, что мы имеем на сегодняшний день в рамках показателей ЕГЭ — оно очень легко переводится в пятибалльную систему, которая для нас с вами очевидна. Я думаю, здесь вряд ли возможен и необходим переход », — подчеркнула Васильева

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В начале августа в Рособрнадзоре рассказали, что обсуждают возможность отказа от пятибалльной системы. Замглавы ведомства Анзор Музаев тогда заявил, что для подобного необходимо провести «очень много работы», поскольку учителя не владеют «современными методиками внутришкольного оценивания».

«Отличать 55 от 57 учителю без специальных психометрических процедур нереально», — заявил тогда руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов.