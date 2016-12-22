ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,15 66,24 EUR Нал. 77,66 75,48 USD Бирж. 67,29 +0,95 EUR Бирж. 76,35 +1,07 USD ЦБ. 66,38 -0,38 EUR ЦБ. 75,23 -1,01 EUR/USD 1,13 +0,00 BTC/USD Бирж. 6286,40 +25,40 IMOEX 2267,13 -0,69% RTSI 1055,24 -2,43% Brent 70,74 -2,64% DJIA 25162,41 -0,54% Nasdaq 7774,12 -1,23%
Васильева усомнилась в необходимости отмены пятибалльной системы оценок
Лента новостей
Трамп назвал тарифы на сталь спасением американской промышленности 04:33, Политика Космонавты провели в открытом космосе на 1,5 часа дольше запланированного 04:04, Общество В Италии два человека погибли при столкновении самолета с проводами 03:37, Общество СМИ узнали сроки ответа правительства на идею об изъятии сверхдоходов 03:13, Экономика Васильева усомнилась в необходимости отмены пятибалльной системы оценок 03:06, Общество Госдеп США заявил о незаменимости женевского процесса по Сирии 02:39, Политика Экс-глава РЖД Якунин получил от мусульман России медаль «За заслуги» 02:11, Общество Будапештский аэропорт закрыли на три часа из-за контейнера из России 02:02, Общество Экс-глава ЦРУ объяснил отзыв доступа к секретным файлам местью Трампа 01:47, Политика «Атлетико» обыграл «Реал» в матче за Суперкубок УЕФА 01:14, Спорт Экипаж задержанного в Херсоне танкера заявил об угрозе захвата судна 01:12, Общество СК начал проверку после смерти рабочего на шахте в Свердловской области 00:50, Общество Чавушоглу заявил о готовности России смягчить визовый режим с Турцией 00:42, Политика Умерла сыгравшая в «Крестном отце» супругу дона Корлеоне актриса 00:34, Общество Почти пятая часть месячной нормы осадков выпала в среду в Москве 00:26, Общество Спецдокладчики ООН призвали Россию немедленно освободить Олега Сенцова 00:02, Политика Министр Васильева пообещала ужесточить правила усыновления из-за убийств 00:00, Общество Минфин подготовил новый механизм контроля за госрасходами 00:00, Экономика Космонавты задержали выход в открытый космос из-за поломки камеры Go Pro 15 авг, 23:31, Общество Россия перестала снижать свою долю в госдолге США 15 авг, 23:30, Экономика ЦБ нашел у двух московских банков признаки вывода активов на 15 млрд руб. 15 авг, 23:18, Финансы Власти в Сирии заявили о готовности Пальмиры принять туристов 2019 году 15 авг, 22:58, Политика Почему СК решил отпустить из СИЗО обвиняемых по делу «Нового величия» 15 авг, 22:52, Общество Надо ли дружить с коллегами — мнение психолога 15 авг, 22:39, Партнерский материал Минобороны рассказало о возвращении 300 тыс. беженцев в Сирию 15 авг, 22:35, Политика Вице-президент США посоветовал Турции не испытывать терпение Трампа 15 авг, 22:28, Политика Дегтярев подал иск о снятии кандидатуры Балакина с выборов мэра Москвы 15 авг, 22:18, Политика Трамп отозвал у «посеявшего хаос» экс-главы ЦРУ допуск к секретным файлам 15 авг, 22:09, Политика
Васильева усомнилась в необходимости отмены пятибалльной системы оценок
Общество, 03:06
0
Васильева усомнилась в необходимости отмены пятибалльной системы оценок

В Минпросвещения не поступали серьезные предложения об отмене пятибалльной системы оценок в школах, заявила журналистам министр просвещения Ольга Васильева, передает «Интерфакс».

Министр отметила, что пятибалльная система работает в России уже 75 лет и все предложения о ее изменении остаются на уровне обсуждений. «Я думаю, что далее дискуссии речь не пойдет, потому что никаких серьезных предложений ни от кого не поступало», — заявила она.

Васильева добавила, что в последнее время подобные обсуждения стали вестись «более активно». По ее словам, противники пятибалльной системы в основном говорят о необходимости введения шкалы, приближенной к той, что используется на ЕГЭ. Одним из их аргументов, которые указала Васильева, является то, что из пяти возможных оценок, учителя практически никогда не ставят школьникам «единицу».

«Все, что мы имеем на сегодняшний день в рамках показателей ЕГЭ — оно очень легко переводится в пятибалльную систему, которая для нас с вами очевидна. Я думаю, здесь вряд ли возможен и необходим переход », — подчеркнула Васильева

В Рособрнадзоре задумались об отмене пятибалльной системы оценок в школах
Общество

В начале августа в Рособрнадзоре рассказали, что обсуждают возможность отказа от пятибалльной системы. Замглавы ведомства Анзор Музаев тогда заявил, что для подобного необходимо провести «очень много работы», поскольку учителя не владеют «современными методиками внутришкольного оценивания».

«Отличать 55 от 57 учителю без специальных психометрических процедур нереально», — заявил тогда руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов.

Теги: Ольга Васильева , система оценки , Школа
Главное
СМИ узнали сроки ответа правительства на идею об изъятии сверхдоходов Экономика
Материалы по теме
В Рособрнадзоре задумались об отмене пятибалльной системы оценок в школах Общество
Васильева рассказала о планах внедрить систему распознавания лиц в школах Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter