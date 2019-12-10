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Бортников сообщил о планах украинских радикалов дестабилизировать Крым
Глава ФСБ заявил о том, что законспирированные ячейки международных террористических организаций были обнаружены во всех федеральных округах

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников в ходе заседания Национального антитеррористического комитета заявил о том, что одной из угроз для безопасности страны являются действия украинских радикалов, сообщает агентство ТАСС.

«Сохраняются устремления украинских радикальных элементов по дестабилизации обстановки в Крыму», — сказал глава спецслужбы.

Бортников отметил, что, хотя число преступлений террористической направленности снижается, активность законспирированных экстремистских ячеек была зафиксирована во всех федеральных округах. По его словам, всего в этом году удалось пресечь деятельность 78 ячеек, которые планировали теракты и нападения на сотрудников правоохранительных органов.

В начале октября в крымском городе Саки был задержан гражданин России Олег Приходько, который по версии спецслужб планировал совершить взрыв в одном из административных зданий. При обыске у него нашли самодельное взрывное устройство, коктейли Молотова.

В июне решением суда в Симферополе были арестованы четверо граждан, которых заподозрили в участии в запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». В ходе обысков у них была обнаружена экстремистская литература. В Киеве эти аресты назвали результатом сфабрикованного дела в отношении крымских татар.

В начале года в Севастополе суд вынес приговоры Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову. Оба получили по 14 лет колонии строгого режима. Следователи утверждали, что оба работали на украинские спецслужбы и планировали диверсии на военных объектах в Крыму.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Крым, ФСБ
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