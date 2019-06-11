В Крыму арестовали четырех сторонников «Хизб ут-Тахрир»

Киевский районный суд Симферополя постановил арестовать четырех подозреваемых в деятельности террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России), сообщается на сайте суда.

Всем четверым (Джаппарову А.Э., Омерову Р.Э. Омерову Э.В. Сулейманову Э.С.) вменяют ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (организация террористической деятельности и участие в ней). Слушание по делу проходило в закрытом режиме. Суд постановил арестовать Омеровых и Джаппарова на месяц и 26 суток, Сулейманов получил два месяца лишения свободы.

Как рассказал ТАСС источник в силовых структурах, следствие собирается арестовать еще четверых участников террористической организации.

Сотрудники ФСБ задержали восьмерых участников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму 10 июня. По месту их жительства в Алуште, Белогорске и в Симферопольском районе провели обыски. Силовики обнаружили экстремистскую литературу, электронные носители информации и средства связи.