ФСБ показала арсенал планировавшего подрыв здания в Крыму экстремиста

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала арсенал задержанного в Крыму человека, который планировал совершить взрыв в одном из административных зданий региона. Видео поступило в РБК.

На кадрах показан гараж, где силовики обнаружили самодельное взрывное устройство, «коктейли Молотова» и инструменты для их изготовления.

Видео: ФСБ России

Сотрудники ФСБ также провели обыски в доме у задержанного. Там они нашли распечатанные на листах бумаги флаги Украины и Третьего рейха, а также листовки и книги о нацистской Германии.