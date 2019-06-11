МИД Украины попросил усилить санкции против России из-за арестов в Крыму

МИД Украины выступил с «решительным протестом» в связи с обысками и последующими арестами в Крыму нескольких человек, которые, по данным ведомства, являются крымскими татарами и жертвами «сфабрикованного» дела о терроризме. Заявление приводится на сайте украинского ведомства.

Ведомство обвинило Россию в «репрессиях» против коренного населения полуострова и сочло, что Москва таким образом в том числе отвечает на слушаниях в Третейском суде по делу о нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

В МИД Украины призвали усилить политическое, экономическое и санкционное давление на «государство-агрессора».

11 июня Киевский районный суд Симферополя арестовал несколько человек, которые были задержаны по подозрению в участии в террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России). 10 июня сотрудники ФСБ провели обыски по местам их жительства и заявили о найденной там экстремистской литературе.