Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Чем закончился саммит в Париже, теневые зарплаты россиян, прогноз по ключевой ставке ЦБ и критическая ситуация с мусором; главное новости — в обзоре РБК

Итоги первого с участием Зеленского саммита в «нормандском формате»

В Париже завершился первый за три саммит лидеров «нормандской четверки» (Украины, России, Франции и Германии). Переговорный день продлился более 8 часов. На саммите состоялась первая встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

По итогам переговоров сторонам удалось прийти к пониманию о дальнейшем урегулировании ситуации в Донбассе. Базисом останутся минские соглашения. Удалось договориться о разведении сил в трех новых пунктах в Донбассе, о прекращении огня до конца года и обмену заключенными в формате «всех установленных на всех установленных».

Также стороны обсудили газовый вопрос. Владимир Путин вспомнил строчку из стихотворения Сергей Михалкова: «А у нас в квартире газ. А у вас?». Зеленский сообщил, что действующий контракт о транзите российского газа через Украину может быть продлен больше чем на год.

Кроме того, по словам Зеленского, был снят вопрос о компенсации $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома». «Мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти», — отметил украинский президент.

Следующий саммит в таком формате планируется провести через четыре месяца. Предварительным местом проведения заявлен Берлин.

Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

Из-за теневой занятости бюджет ежегодно недополучает 3 трлн руб. доходов (почти 3% ВВП), подсчитали экономисты рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).