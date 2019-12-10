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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Чем закончился саммит в Париже, теневые зарплаты россиян, прогноз по ключевой ставке ЦБ и критическая ситуация с мусором; главное новости — в обзоре РБК
Итоги первого с участием Зеленского саммита в «нормандском формате»

В Париже завершился первый за три саммит лидеров «нормандской четверки» (Украины, России, Франции и Германии). Переговорный день продлился более 8 часов. На саммите состоялась первая встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

  • По итогам переговоров сторонам удалось прийти к пониманию о дальнейшем урегулировании ситуации в Донбассе. Базисом останутся минские соглашения. Удалось договориться о разведении сил в трех новых пунктах в Донбассе, о прекращении огня до конца года и обмену заключенными в формате «всех установленных на всех установленных».
  • Также стороны обсудили газовый вопрос. Владимир Путин вспомнил строчку из стихотворения Сергей Михалкова: «А у нас в квартире газ. А у вас?». Зеленский сообщил, что действующий контракт о транзите российского газа через Украину может быть продлен больше чем на год.
  • Кроме того, по словам Зеленского, был снят вопрос о компенсации $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома». «Мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти», — отметил украинский президент.
  • Следующий саммит в таком формате планируется провести через четыре месяца. Предварительным местом проведения заявлен Берлин.
Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

Из-за теневой занятости бюджет ежегодно недополучает 3 трлн руб. доходов (почти 3% ВВП), подсчитали экономисты рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

  • По их мнению, минимум 25% зарплат россиян невидимы государству, налоги с них не платят 13 млн человек.
  • Если бы неформально занятые работали легально, то ставку подоходного налога можно было бы снизить с текущих 13% до 11% практически без потерь собираемости НДФЛ в абсолютном выражении, считают в НКР.
  • Однако вывести этих граждан из тени невозможно из-за специфики их деятельности: большинство из них заняты в сферах услуг, ремонта и мелкого производства. В то же время у государства нет ни стимулов, ни административных возможностей воздействовать на данную категорию граждан.
  • К таким выводам эксперты НКР пришли, сопоставив данные Федеральной налоговой службы и Росстата: платят налоги 58,9 млн человек, число занятых в стране оценивается в 72,3 млн человек. Разница в численность работающих россиян по данным двух ведомств составляет 22%.
Эксперты спрогнозировали пятое подряд снижение ключевой ставки

Большинство опрошенных РБК экономистов прогнозируют, что ЦБ в пятый раз подряд снизит ключевую ставку — с 6,5 до 6,25% годовых. ЦБ озвучит свое решение в пятницу, 13 декабря.

  • Это соответствует и консенсус-прогнозу опрошенных Bloomberg аналитиков: 20 из 27 прогнозируют снижение на 25 б.п., пятеро — паузу в снижении, двое — второе подряд снижение на 50 б.п.
  • В ноябре председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что видит потенциал для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Аналитики не видели для этого серьезных причин: темпы роста розничного кредитного портфеля заметно снизились, как того и хотел ЦБ.
  • С другой стороны, накануне пятничного заседания ЦБ никаких других сигналов о грядущем решении не давал, а значит, ожидания рынка его устраивают и корректировать их он не считает нужным, полагает аналитик «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.
  • «Лишь неожиданный внешний негатив в ближайшую неделю, например жесткая риторика ФРС, внешнеполитическое давление с саммита в Париже или из конгресса США (перспективы санкционного законопроекта DASKA), могут вынудить ЦБ взять паузу в сокращении ставок», — считает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.
Минприроды потребовало не допустить банкротств мусорных операторов

В мусорной отрасли сложилась критическая ситуация, в нескольких регионах необходимо принять срочные меры, говорится в письме главы Минприроды Дмитрия Кобылкина в адрес губернаторов. Им поручено стабилизировать ситуации в отрасли обращения с отходами и не допустить банкротств мусорных операторов.

  • В частности, Минприроды рекомендует губернаторам вести информационные кампании для увеличения собираемости платежей, выплатить операторам долги бюджетных организаций, помочь операторам выявить «скрытых потребителей» и доначислить им плату. Также необходимо рассмотреть возможность компенсации мусорным операторам выпадающих доходов.
  • В начале ноября Денис Буцаев, занимавший тогда пост гендиректора Российского экологического оператора, заявил, что уровень неплатежей за вывоз мусора со стороны населения составляет от 20 до 35%, а со стороны юридических лиц — 65–70%.
Автор: Сергей Витько
Теги: Владимир Зеленский, Владимир Путин, ключевая ставка, Зарплаты, мусор
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