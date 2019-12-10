Эксперты спрогнозировали пятое подряд снижение ключевой ставки

Экономисты ждут от ЦБ пятого подряд снижения ключевой ставки — с 6,5 до 6,25% на последнем заседании 2019 года. Несмотря на инфляцию, снизившуюся ниже целевых 4%, не все эксперты считают такой шаг обоснованным

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Хотя ЦБ с июня уже четыре раза снизил ключевую ставку — с 7,75 до 6,5% годовых, большинство опрошенных РБК экспертов прогнозируют еще одно ее снижение на последнем заседании совета директоров Банка России в этом году. По их мнению, в пятницу, 13 декабря, ЦБ опустит ставку еще на 25 базисных пунктов — до 6,25% годовых. Это соответствует и консенсус-прогнозу опрошенных Bloomberg аналитиков: 20 из 27 прогнозируют снижение на 25 б.п., пятеро — паузу в снижении, двое — второе подряд снижение на 50 б.п.

Что ЦБ заявлял перед «неделей тишины»

Выступая в Госдуме в ноябре, председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что видит потенциал для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). В начале декабря директор департамента ДКП Алексей Заботкин в интервью «РИА Новости» перечислил множество факторов, которые могут повлиять на решение совета директоров: статистические данные в целом укладываются в прогноз регулятора, острота внешних рисков снизилась, бюджетные расходы значительно ускорились, спрос со стороны госсектора восстанавливается, а динамика реальных доходов на фоне низкой инфляции улучшилась, поддержав потребительский спрос.

В то же время темпы роста розничного кредитного портфеля в октябре заметно снизились и продолжат снижаться в связи с началом расчета банками показателя долговой нагрузки (ПДН, введен с 1 октября) заемщика — это замедляет инфляцию, как и укрепление рубля в 2019 году, а также снижение инфляции в странах-партнерах, отметил Заботкин.