«Адмиралтейские верфи» назвали причину пожара на ледоколе

Пожар на ледоколе «Виктор Черномырдин» произошел из-за взрыва по вине строителей, рассказал глава «Адмиралтейских верфей». Ущерб от возгорания на строящемся судне оценили в 150 млн руб.

Фото: Алексей Смагин / Интерпресс / ТАСС

На строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин» произошел взрыв, после чего там начался пожар, сообщил глава «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков журналистам, передает корреспондент РБК.

«Произошла нештатная ситуация — был взрыв. Мы предполагаем, что причина — в человеческом факторе», — сказал Бузаков.

По его словам, к окончательным выводам о виновности тех или иных людей должно прийти следствие. Глава судостроительного предприятия также сообщил, что сейчас эксперты ​«Адмиралтейских верфей» ведут работу по оценке повреждений, вызванных пожаром, с тем чтобы затем заменить или отремонтировать пострадавшие от огня части ледокола. ​

Пожар на строящемся на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин» вспыхнул 27 ноября. На ледоколе обгорели кабели, оборудование и обшивка технических помещений на третьей и четвертой палубах. В результате происшествия пострадали два человека. В ликвидации последствий пожара участвовали 110 человек и 24 единицы техники. Ранее пресс-служба судостроительного предприятия называла причиной пожара нарушение правил техники безопасности.

Правоохранительные органы возбудили дело в связи с происшествием по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ), ведется расследование.

Отвечая на вопрос о размере ущерба, причиненного пожаром, Бузаков отметил, что «можно ориентироваться» на ранее названную цифру. В конце ноября глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов говорил, что ущерб от пожара на ледоколе оценивается в 150 млн руб.