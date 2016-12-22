Медведев назвал ответственных за пожар на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что за пожар на строящемся в Санкт-Петербурге ледоколе «Виктор Черномырдин» несет ответственность руководство предприятия. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Все происшествия такого рода, и то, которое вчера случилось… В любом случае это ответственность руководства», — сказал он.

Медведев отметил, что необходимо разобраться «кто в чем виноват», и попросил министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и руководство Объединенной судостроительной корпорации доложить ему о результатах расследования.

Накануне на судостроительной верфи в Санкт-Петербурге загорелся ледокол «Виктор Черномырдин». Пожар на второй и третьей палубах тушили более ста сотрудников МЧС. В результате пострадали два человека.

В связи с пожаром следователи возбудили уголовное дело. По их данным, во время строительных работ на судне не соблюдались правила пожарной безопасности. Огонь повредил оборудование, проводку и обшивку, а ущерб оценили в 1,5 млн руб.