В Петербурге загорелся строящийся ледокол «Виктор Черномырдин»

Пожар на строящемся дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин» в Петербурге тушат уже более 100 человек, возгоранию присвоен третий ранг. МЧС сообщило также о двух пострадавших

Фото: Антон Ваганов / ТАСС

В Санкт-Петербурге на судостроительной верфи «Адмиралтейские верфи» загорелся строящийся ледокол «Виктор Черномырдин». Об этом агентство ТАСС сообщило со ссылкой на источник в экстренных службах города.

В МЧС РБК заявили, что произошло задымление на третьей палубе. «На месте работают 15 единиц техники и 75 человек личного состава, наращивается группировка», — сказал представитель ведомства.

Источник агентства ТАСС сообщал о том, что горят две палубы строящегося ледокола.

Позднее МЧС уточнило, что возгорания были обнаружены на третьей и четвертой палубах. Первые подразделения пожарных прибыли к месту вызова в 19:08 (местное время совпадает с московским), заявили РБК в МЧС. Площадь пожара составляет 300 кв. м.

В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу также сообщили РБК, что спустя полчаса после прибытия пожарных возгоранию присвоили второй номер сложности, в 20:07 он был поднят до третьего. Группировка, задействованная в тушении, увеличена до 24 единиц техники и 110 человек личного состава. По данным МЧС, в 21:10 возгорание было локализовано.

Изначально МЧС сообщало об отсутствии жертв и пострадавших, однако позднее ведомство уточнило, что в результате пожара пострадали два человека. Источник «Интерфакса» в медицинских кругах сообщил, что ожоги нетяжелые и жизни пострадавших ничего не угрожает.

​Собеседник агентства в службах технадзора рассказал, что причиной возгорания могло быть короткое замыкание, хотя версию о нарушениях при строительных работах нельзя исключать. «Будут проверены все версии, включая версию нарушения технологического процесса», — сказал собеседник агентства.

В штабе пожаротушения «Интерфаксу» позже сообщили, что на ледоколе загорелись кабели. «Горят кабели. Сильное задымление», — сказал собеседник агентства.

Пресс-секретарь «Адмиралтейских верфей» заявил РБК, что выяснением причин ЧП займется специальная комиссия.

Строительство «Виктора Черномырдина» (по проекту носил название ЛК-25) началось в октябре 2012 года на Балтийском заводе, его окончание было запланировано на 2015 год. Однако сроки сдачи ледокола неоднократно переносились. Минтранс предупреждал в ноябре 2014 года об отставании от графика на 2–2,5 года, писал «РБК Петербург».

По информации ведомства, задержка была связана с тем, что центральное конструкторское бюро «Айсберг» спроектировало ледокол с отступлениями от требований, заложенных в контрактной документации, что изменило в худшую сторону эксплуатационные характеристики ЛК-25 — по осадке, дедвейту, весу судна, ледопроходимости, автономности и т.д.



В конце декабря 2016 года Балтийский завод все же спустил ледокол «Виктор Черномырдин» на воду, его техническая готовность тогда оценивалась в 50%. Замминистра транспорта Виктор Олерский ранее сообщал журналистам о планах построить дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» к концу декабря 2018 года и отправить его на ледовые испытания в марте-апреле 2019 года.