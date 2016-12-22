При пожаре на строящемся ледоколе в Петербурге пострадали два человека
Общество, 21:20
0
При пожаре на строящемся ледоколе в Петербурге пострадали два человека
При пожаре на дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин» в Санкт-Петербурге пострадали два человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
В ведомстве добавили, что в 21:10 возгорание было локализовано. Пострадавших передали сотрудникам скорой помощи, в каком они состоянии, не уточняется.
«Для подачи воды пожарным пришлось протягивать многометровые рукавные магистральные линии, готовится пенная атака», — цитирует «Фонтанка» сообщение МЧС.
Ранее стало известно, что ледокол загорелся на петербургском предприятии «Адмиралтейские верфи». В МЧС сообщили РБК, что возгорание произошло на третьей и четвертой палубах судна. Площадь пожара составила 300 кв. м, в тушении задействованы 110 человек и 24 единицы техники.