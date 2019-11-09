СК завел дело после обнаружения расчлененного трупа в Петербурге

Решается вопрос о предъявлении обвинения и аресте подозреваемого

Фото: Алексей Даничев / «РИА Новости»

Управление СК по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ч.1 ст.105 УК (убийство) после задержания мужчины, в рюкзаке которого обнаружили две женские руки.

Мужчину, который является подозреваемым в убийстве, выловили из реки Мойка и с переохлаждением доставили в больницу. В СК сообщили, что решается вопрос о его аресте и предъявлении обвинения.

По данным СМИ, подозреваемым является историк, доцент СПбГУ Олег Соколов. Как сообщает издание 47News, при обыске в его квартире были обнаружены женское тело, отрезанная голова и окровавленная пила.

Telegram-канал «112» писал, что Соколов дал признательные показания. Предположительно, убитая девушка являлась студенткой преподавателя, с которой Соколов встречался. Причиной расправы стала ссора между ними.