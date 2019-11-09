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СК завел дело после обнаружения расчлененного трупа в Петербурге
Решается вопрос о предъявлении обвинения и аресте подозреваемого
Фото: Алексей Даничев / «РИА Новости»

Управление СК по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ч.1 ст.105 УК (убийство) после задержания мужчины, в рюкзаке которого обнаружили две женские руки.

Мужчину, который является подозреваемым в убийстве, выловили из реки Мойка и с переохлаждением доставили в больницу. В СК сообщили, что решается вопрос о его аресте и предъявлении обвинения.

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По данным СМИ, подозреваемым является историк, доцент СПбГУ Олег Соколов. Как сообщает издание 47News, при обыске в его квартире были обнаружены женское тело, отрезанная голова и окровавленная пила.

Telegram-канал «112» писал, что Соколов дал признательные показания. Предположительно, убитая девушка являлась студенткой преподавателя, с которой Соколов встречался. Причиной расправы стала ссора между ними.

Олег Соколов — историк, специализирующийся на Франции. Он автор нескольких монографий о Наполеоне и русско-французских войнах начала XIX века, следует из биографии доцента, опубликованной на сайте Санкт-Петербургского университета.

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Несколько лет назад Соколов в качестве приглашенного профессора преподавал в Сорбоннском университете в Париже.

В июне 2003 года президент Франции Жак Ширак наградил Соколова орденом Почетного легиона за вклад в дело изучения и популяризации истории Франции и ее армии. РБК направил запрос в пресс-службу ордена Почетного легиона.

Автор: Артем Филипенок
При участии: Алена Прохоренко
Теги: Петербург
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В Петербурге у преподавателя вуза нашли пакет с женскими руками
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