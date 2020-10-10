Общежитие театрального училища им. Щепкина закрыли на карантин

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 77,03 (-0,89) Инвестиции, 09 окт, 12:49
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 90,72 (-0,98) Инвестиции, 09 окт, 12:49
Грета Тунберг агитировала за Байдена для помощи климату Политика, 20:11 Плющенко раскритиковал судейство после выступления Трусовой Спорт, 19:46 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 октября Общество, 19:40 Финансовый ультрахайтек: как управляют большим инвестиционным портфелем РБК и Refinitiv, 19:29 В Петербурге раскрыли хищение препаратов для онкобольных на ₽100 млн Общество, 19:24 Цирку Никулина пригрозили штрафом за нарушения мер по COVID-19 Общество, 19:21 Фигуристы Павлюченко и Ходыкин выиграли короткую программу в Кубке России Спорт, 19:19 Встреча Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО. Видео Политика, 19:15 Заммэра Москвы Ликсутов заразился коронавирусом Общество, 19:11 Общежитие театрального училища им. Щепкина закрыли на карантин Общество, 18:59 Испанская гонщица погибла во время ралли в Португалии Спорт, 18:40 Тихановская впервые за четыре месяца созвонилась с арестованным мужем Политика, 18:37 Как поставить «деньги на колеса»: от идеи до готового проекта РБК и VW коммерческие автомобили, 18:30 Премьер Киргизии назвал Россию главным стратегическим партнером Политика, 18:18
Пандемия коронавируса ,  
0 

Общежитие театрального училища им. Щепкина закрыли на карантин

Студенты, имеющие возможность жить в другом месте, могут выехать, остальным будут привозить продукты. Карантин в общежитии продлится две недели
Общежитие ВТУ имени М.С. Щепкина
Общежитие ВТУ имени М.С. Щепкина (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

Общежитие Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина закрывается на двухнедельный карантин, сообщил РБК ректор вуза Борис Любимов. «Это не наша инициатива, это рекомендация Роспотребнадзора, и я думаю, это правильное решение», — сказал Любимов. При этом кто именно заболел он не уточнил.

По словам ректора, все, кто имеет возможность жить за пределами общежития, смогут выехать. Тем, кто останется, будут привозить продукты. Любимов предположил, что вуз может сделать это за свой счет.

Во время карантина студенты будут продолжать занятия онлайн.

«Я тоже уже две недели существую на карантине. Да, это трудно, но что поделаешь», — добавил Любимов.

РБК обратился за комментарием в Роспотребнадзор.

Ранее о том, что общежитие закрывают на карантин написала на своей странице в Facebook худрук Детской студии Малого театра Александра Соломина. По ее словам, студентам дали сутки на то, чтобы найти жилье вне общежития. При этом Соломина подтвердила, что руководство распорядилось доставлять студентам продукты.

Власти назвали правила размещения студентов в общежитиях в условиях COVID
Общество
Фото:Алексей Куденко / РИА Новости

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию

Весной несколько общежитий Москвы и Петербурга уходили на карантин из-за заражения кого-либо из проживающих коронавирусом. Так, с середины марта на карантине ушло общежитие для аспирантов и сотрудников НИУ «Московский энергетический институт». Тогда в институте поясняли, что в результате периодических тестирований Роспотребнадзора в общежитии выявляют заболевших людей. Первый раз стало известно о 30 инфицированных, второй раз — о 44.

В апреле объявили карантин в общежитии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова, там коронавирусом заразился студент.

Московские вузы начали частично переходить на удаленку
Общество
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

В конце августа Минобрнауки подготовило правила размещения студентов в общежитиях во время пандемии. Перед заселением вузам было предписано проводить генеральную уборку с дезинфекцией, включая системы вентиляции и кондиционирования, если они чистились менее года назад.

После заселения необходимо было разместить антисептические средства, ежедневно проводить влажную уборку мест общего пользования, организовать термометрию на входе.

Авторы
Елизавета Ламова, Мария Лисицына
студенческое общежитие карантин коронавирус
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 октября
Общество
Собянин усомнился в объективности теории об ослабевшем коронавирусе
Общество
В Кремле исключили закрытие границ между регионами из-за коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter