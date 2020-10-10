Общежитие театрального училища им. Щепкина закрыли на карантин

Студенты, имеющие возможность жить в другом месте, могут выехать, остальным будут привозить продукты. Карантин в общежитии продлится две недели

Общежитие ВТУ имени М.С. Щепкина (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

Общежитие Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина закрывается на двухнедельный карантин, сообщил РБК ректор вуза Борис Любимов. «Это не наша инициатива, это рекомендация Роспотребнадзора, и я думаю, это правильное решение», — сказал Любимов. При этом кто именно заболел он не уточнил.

По словам ректора, все, кто имеет возможность жить за пределами общежития, смогут выехать. Тем, кто останется, будут привозить продукты. Любимов предположил, что вуз может сделать это за свой счет.

Во время карантина студенты будут продолжать занятия онлайн.

«Я тоже уже две недели существую на карантине. Да, это трудно, но что поделаешь», — добавил Любимов.

РБК обратился за комментарием в Роспотребнадзор.