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Пандемия коронавируса ,  
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Общежитие медвуза в Санкт-Петербурге закрыли на карантин

Общежитие Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова было закрыто на карантин из-за выявления зараженного коронавирусной инфекцией среди студентов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе университета.

В университете сообщили, что зараженный студент работает в Павловской городской больнице, заболевание у медика проходит без выраженных симптомов. «Назвать точный источник заражения на данный момент не представляется возможным», — уточнили в пресс-службе.

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В связи с этим в общежитии медицинского вуза, расположенном на ул. Большая Монетная, 34, был организован обсерватор, в общежитие доставили дополнительное оборудование, сообщили в пресс-службе вуза. 19 апреля из общежития одного студента с подозрением на коронавирус госпитализировали, сейчас там находятся 237 человек.

Ранее на карантин было закрыто аспирантское общежитие Московского энергетического института. 17 апреля там выявили 44 человека с подозрением на коронавирус. Накануне также стало известно о строгом карантине в здании общежития Московского авиационного института.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: новости РБК, общежитие, карантин
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