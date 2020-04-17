В общежитии МЭИ выявили 44 человека с подозрением на коронавирус

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В общежитии для аспирантов и сотрудников НИУ «Московский энергетический институт», расположенного по адресу: ул. Энергетическая, д.6, выявили 44 человека с подозрением на коронавирус. Об этом РБК сообщил руководитель пресс-службы учреждения Дмитрий Курочкин.

Он пояснил, что общежитие находится на карантине с 19 марта. «Периодически там проводятся тестирования Роспотребнадзора, в результате которого выявляются люди с подозрением на коронавирус. На руки нам не выдают результаты, мы видим только списки, и не знаем их статус. Первый раз у нас выявили около 30 человек, их вывезли на обсервацию, 18 апреля их выпишут. Сейчас Роспотребнадзором выявлены 44 человека с подозрением на коронавирус, но пока решение об их госпитализации не принято», — уточнил он.

Курочкин также отметил, что в общежитии жила беременная аспирантка, которую госпитализировали в плановом порядке. «У нее был срок 14-го числа, она родила, все в порядке», — добавил он.

РБК направил запрос в Роспотребнадзор.

В общежитии НИУ «МЭИ» по адресу: Энергетическая, д. 6, проживают 217 человек. Это аспиранты и сотрудники вуза, а также 102 иностранных студента из 32 стран, которые приехали в Россию преимущественно зимой 2020 года. По данным официального Telegram-канала института, за период с 19 марта по 10 апреля из общежития были госпитализированы 56 человек.