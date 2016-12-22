Кокорин не пришел в полицию до истечения дедлайна МВД

Футболист «Зенита» Александр Кокорин так и не явился в полицию, несмотря на то что МВД установило дедлайн для явки на 18:00. После этого срока полиция обещала объявить футболиста в федеральный розыск. Другой фигурант уголовного дела о хулиганстве — футболист «Краснодара» Павел Мамаев — пришел в полицию в 16:40.
В МВД подтвердили неявку Кокорина, но решения по объявлению его в розыск не принято. «В настоящее время решается вопрос об объявлении Кокорина в федеральный розыск», — сообщили РБК в пресс-службе столичного главка полиции.
В среду, 10 октября, полиция также ужесточила обвинение против Кокорина и Мамаева, против них завели уголовное дело по подозрению в хулиганстве (ст. 213 УК РФ).
В понедельник, 8 октября, стало известно, что Кокорин, Мамаев и их знакомые подрались с посетителями кафе «Кофемания» в центре Москвы. Как сообщал «Интерфакс», между ними возник словесный конфликт, во время которого спортсмены ударили одного из посетителей. Пострадавшими оказались директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. В Минпромторге сообщили, что оба госслужащих попали в больницу.
Кокорина, Мамаева и их знакомых обвиняют в еще одном эпизоде — избиении водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука на парковке на 2-й Брестской улице. После стычки он был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и переломом костей носа. По словам Соловчука, он опознал в нападавших футболистов.
Оба инцидента были записаны на камеры наблюдения. Футболисты еще не комментировали обвинения против них. «Краснодар» планирует расторгнуть контракт с Мамаевым, «Зенит» пока не комментировал инцидент.
Изначально по двум эпизодам было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»). По этой статье наказание может достигать двух лет лишения свободы. Статья о хулиганстве подразумевает более жесткое наказание — до пяти лет, или до семи лет, если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору.