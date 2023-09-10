«Росатому» предложили создать капсулу для «Троицы»

Сейчас в госкорпорации ждут уточненного технического задания от Третьяковки. Эксперты считают, что климатическая витрина — обязательное условие для размещения «Троицы» в Троице-Сергиевой лавре

Священнослужитель возле иконы «Святая Троица» Андрея Рублева (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Третьяковская галерея обратилась к «Росатому» с предложением создать специальную климатическую капсулу для иконы «Троица», написанной Андреем Рублевым в XV веке, сообщил РБК источник, знакомый с ходом переговоров, и подтвердил источник в «Росатоме».

По словам собеседника в госкорпорации, сейчас там ждут уточненного технического задания от представителей Третьяковки. Он также напомнил, что у «Росатома» есть дочерняя инжиниринговая компания «Элерон», которая занимается разработкой и производством высокотехнологичных систем защиты и безопасности.

На сайте «Элерона» сказано, что она является крупнейшей компанией в стране в своем классе как по численности персонала, так и по номенклатуре выпускаемой продукции.

РБК направил запрос в Третьяковскую галерею.

Сейчас «Троица» находится во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И.Э. Грабаря. Икону уже осмотрели специалисты, результаты осмотра пока не раскрываются. Решение о том, необходима ли «Троице» реставрация, будет принято на заседании расширенного реставрационного совета, однако его дата пока не известна.

Как «Троицу» передавали РПЦ В мае президент Владимир Путин принял решение о передаче «Троицы» церкви из Третьяковки, где она хранилась с 1929 года. После этого икону выставили в храме Христа Спасителя для поклонения на праздник Троицы, а затем перевезли в Центр им. Грабаря. По плану из реставрационного центра «Троица» должна уехать в Троице-Сергиеву лавру, однако сроки, когда это произойдет, пока не утверждены. Договор о передаче иконы лавре заключен на 49 лет с возможностью продления. По нему икона передается в безвозмездное пользование лавре, но остается в оперативном управлении Третьяковки. Решение забрать «Троицу» из Третьяковской галереи вызвало критику представителей музейного и реставраторского сообществ. Эксперты называли ее «тяжело больным памятником, который находится в реанимации».

Можно ли создать новую капсулу для «Троицы»

О том, что «Троицу» необходимо транспортировать только в специальной капсуле, которая бы самостоятельно поддерживала необходимый памятнику искусства микроклимат, эксперты начали говорить сразу после принятия решения о выдаче иконы церкви. Об этом, в частности, говорил заместитель директора Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева по научной работе, доктор искусствоведения Геннадий Попов. Он напоминал, что у иконы есть множество «хронических заболеваний» и необходимо, по крайней мере, обеспечить ей максимально щадящие условия перевозки.

Заведующий лабораторией климата музеев и памятников архитектуры ГОСНИИР, инженер-реставратор высшей категории и член секции научно-методического совета Министерства культуры Виктор Дорохов считает, что создать климатическую капсулу для «Троицы» в России можно. Он пояснил РБК, что соответствующие технологии есть, материалы тоже можно достать. Но начинать работы, по его мнению, нужно уже сейчас.

Источник РБК ранее указывал, что из-за санкций могут возникнуть сложности с некоторыми материалами для капсулы, например бронированным антибликовым стеклом.

По словам Дорохова, без капсулы высокого уровня размещать икону в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры нельзя: «В Троицком соборе по ряду причин климат плохо поддается управлению: из-за обилия людей, свечей, из-за маленькой площади. Но и саму [климатическую] капсулу разместить и организовать к ней доступ тоже будет непросто из-за тесноты. Насколько мне известно, сейчас в том числе прорабатываются другие варианты размещения иконы в лавре».

Во время экспонирования в храме Христа Спасителя в июне «Троица» находилась в специальной витрине. В этой же витрине икону годом ранее вывозили в лавру, во время предыдущей выдачи РПЦ (тогда «Троицу» выдавали на несколько дней на празднование 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского), сообщал источник РБК. По его словам, к лету 2023 года в витрину внесли небольшие изменения. Собеседник РБК тогда утверждал, что эта витрина защищает «Троицу», но не так, как это делала бы специальная климатическая витрина.

С этим согласен и Дорохов, который считает, что для размещения иконы в соборе Троице-Сергиевой лавры уже имеющаяся витрина не подойдет. Он пояснил, что витрина «хорошая, но не для условий Троицкого собора».

Как создавали прошлую капсулу для «Троицы»

Прецедент создания специальной климатической витрины для «Троицы» уже есть. В начале 1990-х годов по распоряжению президента Бориса Ельцина была начата работа по разработке проекта такой витрины. Работу курировал мэр Москвы Юрий Лужков. Разработкой и созданием витрины занимался Московский завод полиметаллов.

Московский завод полиметаллов (МЗП) был основан в 1932 году для отработки технологии производства бериллия, который использовался в авиации. Позже завод начал отрабатывать способы производства мышьяка, циркония, тория, урана, сурьмы, ванадия, марганца, хрома, ниобия, лития и редких металлов. Наработки завода передавались другим промышленным предприятиям. Начиная с 1960-х годов МЗП начал выпускать продукцию атомного машиностроения, в основном производить системы регулирования, управления и защиты для всех типов ядерных реакторов. Сейчас завод входит в периметр «Росатома» через топливную компанию госкорпорации «ТВЭЛ».

На проведение исследований и разработку технического задания для капсулы ушло три года, после этого были созданы несколько вариантов витрины, рассказывала на заседании расширенного реставрационного совета в мае этого года главный хранитель музейных предметов Третьяковки Татьяна Городкова (протокол заседания публиковала историк искусств Софья Багдасарова).

Финальный вариант комплекса был передан Третьяковке в 1998 году. Это стационарная климатическая витрина, размещенная в храме Святителя Николая в Толмачах, который находится при Третьяковке. Она понадобилась для того, чтобы ежегодно на несколько дней переносить икону на праздник Троицы в храм для проведения богослужений. Стационарная витрина соединена со всеми инженерными системами галереи и обеспечивает требуемый памятнику искусства климат. В разговоре с РБК Виктор Дорохов назвал этот комплекс «супервитриной», которому, возможно, нет аналогов в России. Он пояснил, что он создавался с запасом по многим аспектам, например по надежности и по способности поддерживать климат.

Наличие такого киота в Третьяковке было одним из аргументов ее сотрудников против выдачи «Троицы» для размещения в Троице-Сергиевой лавре.

Разработкой вариантов климатической витрины для «Троицы» в 1990-х занимался сотрудник Московского завода полиметаллов Александр Амаханов. В 2008 году, когда церковь также попросила выдать «Троицу» на праздник Троицы в лавру, он выступал на заседании расширенного реставрационного совета (в то время также развернулась широкая дискуссия, выдержки из протокола с заседания публиковал портал «Артгид»). Амаханов утверждал, что завод может обеспечить выполнение технического задания, однако гарантировать на 100%, что витрина защитит икону от любых повреждений, нельзя.

«Я никогда не говорил, что я гарантирую полностью, потому что жизнь необъятна… Что касается ваших опасений, я их полностью и целиком разделяю и брать на себя такую ответственность сказать, что мы сделаем все так, чтобы… Мы этого не сможем — кроме того, чтобы обеспечить требования технического задания», — говорил Александр Амаханов.