Близкие Элины Быстрицкой попросили СК проверить обстоятельства ее смерти

Близкие народной артистки СССР сообщили главе Следственного комитета Бастрыкину о наличии у них «мрачных подозрений» по поводу ее смерти и попросили разобраться со «странными обстоятельствами», предшествовавшими кончине

В Следственный комитет России (СК) поступило обращение с просьбой провести проверку «странных событий», ускоривших смерть народной артистки СССР Элины Быстрицкой, скончавшейся в апреле 2019 года. Заявление на имя председателя СК Александра Бастрыкина подписали несколько хорошо знавших актрису человек, среди которых народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, телеведущий Сергей Майоров, заместитель директора «Геликон-оперы» Эдуард Мусаханянц и другие.

«Каждый из нас обладает информацией, которая в совокупности подтверждает наши мрачные подозрения», — говорится в документе (копия есть в распоряжении РБК), авторы которого просят Бастрыкина дать поручение об их допросе следователем и даче правовой оценки действиям сестры покойной Софьи Шегельман.

По мнению подписантов письма, перед смертью Быстрицкая оказалась изолирована от общества, а Шегельман жестко пресекала любые попытки пообщаться с сестрой. Подозрительными обстоятельствами в письме названы также проживание в квартире Быстрицкой «неизвестного мужчины», которого видели «в глубоком алкогольном опьянении», а также факт изменения внешности актрисы.

«Мы можем ошибаться относительно наших подозрений, однако в день, в который ее увезли в больницу на скорой помощи, и в день похорон, все знающие Быстрицкую Э.А. люди были шокированы ее истощением, она кардинально отличалась от той Быстрицкой Э.А., которую мы видели еще осенью 2018 года», — говорится в письме.

«В конце мая мы подали заявление в СК, затем после нас еще было несколько индивидуальных заявлений также в СК — от Андрея Караулова, который очень тесно дружил с Быстрицкой, и от других. Дело в том, что Быстрицкая была в Общественном совете при СК. Возможно поэтому обратили на поток запросов наконец внимание. Я слышал о начале проверки в августе, но официального подтверждения из СК пока не получал», — сообщил РБК крестный Элины Быстрицкой Сергей Залесский.