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Близкие Элины Быстрицкой попросили СК проверить обстоятельства ее смерти
Близкие народной артистки СССР сообщили главе Следственного комитета Бастрыкину о наличии у них «мрачных подозрений» по поводу ее смерти и попросили разобраться со «странными обстоятельствами», предшествовавшими кончине

В Следственный комитет России (СК) поступило обращение с просьбой провести проверку «странных событий», ускоривших смерть народной артистки СССР Элины Быстрицкой, скончавшейся в апреле 2019 года. Заявление на имя председателя СК Александра Бастрыкина подписали несколько хорошо знавших актрису человек, среди которых народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, телеведущий Сергей Майоров, заместитель директора «Геликон-оперы» Эдуард Мусаханянц и другие.

«Каждый из нас обладает информацией, которая в совокупности подтверждает наши мрачные подозрения», — говорится в документе (копия есть в распоряжении РБК), авторы которого просят Бастрыкина дать поручение об их допросе следователем и даче правовой оценки действиям сестры покойной Софьи Шегельман.

По мнению подписантов письма, перед смертью Быстрицкая оказалась изолирована от общества, а Шегельман жестко пресекала любые попытки пообщаться с сестрой. Подозрительными обстоятельствами в письме названы также проживание в квартире Быстрицкой «неизвестного мужчины», которого видели «в глубоком алкогольном опьянении», а также факт изменения внешности актрисы.

«Мы можем ошибаться относительно наших подозрений, однако в день, в который ее увезли в больницу на скорой помощи, и в день похорон, все знающие Быстрицкую Э.А. люди были шокированы ее истощением, она кардинально отличалась от той Быстрицкой Э.А., которую мы видели еще осенью 2018 года», — говорится в письме.

«В конце мая мы подали заявление в СК, затем после нас еще было несколько индивидуальных заявлений также в СК — от Андрея Караулова, который очень тесно дружил с Быстрицкой, и от других. Дело в том, что Быстрицкая была в Общественном совете при СК. Возможно поэтому обратили на поток запросов наконец внимание. Я слышал о начале проверки в августе, но официального подтверждения из СК пока не получал», — сообщил РБК крестный Элины Быстрицкой Сергей Залесский.

Бывший арт-директор Быстрицкой и ее близкая подруга Ксения Рубцова подтвердила РБК, что коллективное заявление о проверке обстоятельств смерти актрисы составлял Залесский. «К коллективному заявлению причастно Московское казачество, актриса Зинаида Кириенко, а также ее близкие друзья и подруги, в том числе сиделки», — сообщила Рубцова.

«Телеведущий Андрей Караулов подавал по Быстрицкой отдельное заявление», — сообщила РБК помощница телеведущего Олеся Беляева.

РБК направил запрос в Следственный комитет России.

Фотогалерея 
Чем запомнилась Элина Быстрицкая. Фотогалерея

Элина Быстрицкая умерла 26 апреля 2019 года на 92-м году жизни. Директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила тогда РБК, что в последнее время актриса тяжело болела. 29 апреля актрису похоронили на Новодевичьем кладбище. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Быстрицкой, назвав ее легендой, великой актрисой и человеком редкого обаяния и многогранного таланта.

Фотогалерея 
Прощание с Элиной Быстрицкой в Москве. Фоторепортаж

Быстрицкая много лет играла в Малом театре, но всенародную известность получила, сыграв в 1958 году роль Аксиньи в фильме «Тихий Дон». За свою работу актриса была удостоена орденов «За заслуги перед Отечеством» I, II и III степеней и других наград.

Авторы: Дмитрий Алексеев, Евгений Калюков
Теги: Следственный комитет
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