Путин выразил соболезнования близким Элины Быстрицкой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Народной артистки СССР Элины Быстрицкой. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин отметил, что актриса с честью прошла испытания Великой Отечественной войны и, выбрав своим делом искусство, «стала настоящей легендой».

«Мы навсегда сохраним добрую память об Элине Быстрицкой», — подчеркнул президент.

Исполнительница роли Аксиньи в фильме «Тихий Дон» Быстрицкая умерла 26 апреля в возрасте 91 года после тяжелой болезни.