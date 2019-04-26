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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Путин выразил соболезнования близким Элины Быстрицкой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Народной артистки СССР Элины Быстрицкой. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин отметил, что актриса с честью прошла испытания Великой Отечественной войны и, выбрав своим делом искусство, «стала настоящей легендой».

«Мы навсегда сохраним добрую память об Элине Быстрицкой», — подчеркнул президент.

Фотогалерея 
Чем запомнилась Элина Быстрицкая. Фотогалерея

Исполнительница роли Аксиньи в фильме «Тихий Дон» Быстрицкая умерла 26 апреля в возрасте 91 года после тяжелой болезни.

Прощание с актрисой пройдет 29 апреля на основной сцене Малого театра. Похоронят Быстрицкую на Новодевичьем кладбище.

 

Теги: Владимир Путин, соболезнования, смерть, актриса
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