Общество , 14:39
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Путин выразил соболезнования близким Элины Быстрицкой
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Народной артистки СССР Элины Быстрицкой. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин отметил, что актриса с честью прошла испытания Великой Отечественной войны и, выбрав своим делом искусство, «стала настоящей легендой».
«Мы навсегда сохраним добрую память об Элине Быстрицкой», — подчеркнул президент.
Исполнительница роли Аксиньи в фильме «Тихий Дон» Быстрицкая умерла 26 апреля в возрасте 91 года после тяжелой болезни.