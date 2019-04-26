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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Умерла актриса Элина Быстрицкая
Она играла в Малом театре с конца 1950-х. Актриса скончалась на 92-м году жизни после продолжительной болезни
Элина Быстрицкая (Фото: Олег Карасев / ТАСС)

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова. В последнее время актриса тяжело болела, добавила она.

«Мы еще только сами узнали. Она только скончалась. Мы предполагаем, что это [прощание] будет в понедельник на основной сцене», — сказала директор театра.

По словам Михайловой, руководство театра планирует обратиться в мэрию Москвы, чтобы решить вопрос с похоронами на Новодевичьем кладбище.

Уроженка Киева, Быстрицкая в 1953 году окончила Институт театрального искусства им. Карпенко-Карого, после чего играла в постановках Вильнюсского русского драматического театра и Московского драмтеатра им. Пушкина.

В труппу Малого театра актриса попала в 1958 году. Она играла в спектаклях «Веер леди Уиндермир», «Волки и овцы», «Бешеные деньги», «Горе от ума» и других постановках.

Быстрицкая также снималась в кино, в частности в «Тихом Доне» Сергея Герасимова исполнила роль Аксиньи.

Актриса — кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II и III степени, ордена Трудового Красного Знамени, ордена Отечественной войны II степени, ордена «Знак Почета».

Авторы: Андрей Гатинский, Екатерина Костина
Теги: актриса, смерть
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