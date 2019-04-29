Общество , 14:31
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Прощание с Элиной Быстрицкой в Москве. Фоторепортаж
В Малом театре в Москве прошло прощание с актрисой Элиной Быстрицкой. Она умерла в пятницу 26 апреля в возрасте 91 года. Прощание — в фоторепортаже РБК
Прощание прошло в Малом театре, где Быстрицкая служила с 1958 по 2012 год
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов
Актер Василий Бочкарев
В зале прощания разместили многочисленные награды Быстрицкой, среди которых — медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и орден «За заслуги перед Отечеством»
Актриса Зинаида Кириенко
Актер Николай Дупак
Актер Борис Клюев
Элине Быстрицкой был 91 год. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище