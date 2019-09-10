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СК вменил братьям Ананьевым преступления на 66 млрд руб. и $575 млн
Следствие вменило экс-совладельцам Промсвязьбанка братьям Ананьевым растрату и отмывание денег с общим ущербом свыше 66 млрд руб. и $575 млн. СК расследует еще несколько дел о ПСБ с ущербом более 202 млрд руб., но без фигурантов
Дмитрий Ананьев (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

СК обвиняет бывших совладельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых в растрате и отмывании денег. Общий ущерб по этим преступлениям оценивается более чем в 66 млрд руб. и $575 млн. Об этом сообщил следователь в Басманном суде Москвы, который во вторник, 10 сентября, рассматривает ходатайства о заочном аресте братьев Ананьевых.

«В Главном следственном управлении СКР расследуется ряд уголовных дел, в том числе о растрате 102 млрд руб. Промсвязьбанка, причинении ущерба банку путем обмана на 100 млрд без признаков хищения. А также в отношении Ананьевых Дмитрия и Алексея возбуждено дело о растрате 66 млрд, а также $575 млн с их последующей легализацией», — заявил представитель СКР на заседании по заочному аресту Алексея Ананьева.

Дело возбуждено по заявлению временной администрации Промсвязьбанка, которая установила, что Ананьевы заключили 24 сделки, направленные на вывод средств из банка, сообщил на заседании представитель учреждения, признанного потерпевшим. Накануне начала санации банка, с 12 по 14 декабря 2017 года, Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в пользу подконтрольной им нидерландской компании PSK B.V., установило также следствие.

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Ананьевы стали обвиняемыми 6 сентября, а сегодня, 10 сентября, были объявлены в федеральный и международный розыск. Требование заочного ареста «по меньшей мере преждевременно, а скорее просто несостоятельно», заявил адвокат Алексей Кирсанов. Он также указал, что в деле есть четыре протокола допроса свидетелей, и ни один из них не назвал в показаниях имен Ананьевых. Адвокат Александр Вершинин также указывал, что обвиняемые не подлежат аресту, поскольку речь идет об экономическом преступлении, по которым УПК запрещает стражу.

О деле в отношении Ананьевых РБК стало известно 8 сентября. Оно возбуждено по заявлению Промсвязьбанка, который признан потерпевшим. Учреждение сообщало, что речь идет о хищении кредитных досье и выводе средств из банка за день до ввода временной администрации посредством 24 сделок купли-продажи ценных бумаг — их незаконность уже подтвердил Арбитражный суд (АС) Москвы.

АС рассматривает несколько исков к Ананьевым, самый крупный из которых на 282 млрд руб. В рамках этой тяжбы было арестовано имущество Ананьевых, в том числе два частных самолета и коллекция музея Института русского реалистического искусства. ПСБ также требовал расторжения брачного договора Алексея Ананьева с женой, которой за два месяца до санации банка отошли вся недвижимость и предметы искусства супруга.

Центробанк ввел временную администрацию в ПСБ в декабре 2017 года, назвав причинами проблем учреждения выдачу необеспеченных кредитов аффилированным лицам, некачественный капитал и неудачное участие в санации Автовазбанка. Вскоре после этого братья уехали из России. Дмитрий Ананьев впоследствии стал резидентом Кипра. Алексей Ананьев в 2018 году возвращался в страну и говорил, что не собирается больше уезжать.

Первое заявление в правоохранительные органы ПСБ подал спустя неделю после начала санации банка, однако о возбуждении дела или отказе в нем тогда не сообщалось.

Автор: Маргарита Алехина
При участии: Павел Казарновский
Теги: Следственный комитет, Дмитрий Ананьев, отмывание денег
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