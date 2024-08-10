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Военная операция на Украине ,  
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МЧС назвало число эвакуированных из-за атаки ВСУ в Курской области

МЧС сообщило об эвакуации 76 тыс. жителей Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Эвакуированные жители приграничных районов Курской области в палаточном лагере МЧС России
Эвакуированные жители приграничных районов Курской области в палаточном лагере МЧС России (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Более 76 тыс. человек эвакуировали из приграничных районов Курской области, передает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по региону.

По данным ведомства, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся более 4,4 тыс. человек. Всего в восьми регионах России развернули 60 ПВР для покинувших приграничные районы.

Мэр Курска Игорь Куцак сообщал, что принял более 16 тыс. заявлений от вынужденно покинувших свои дома жителей.

Президент России Владимир Путин поручил выделить покинувшим дома единовременную выплату в размере 10 тыс. руб.

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). В регионе введен режим ЧС федерального характера. Этой ночью в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели также режим КТО. По данным Минобороны, ВСУ за минувшие сутки потеряли на курском направлении до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники.

Целью операции ВСУ в Курской области в Киеве называли усиление позиций на переговорах. Путин счел действия Киева «масштабной провокацией».

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Курская область Россия Украина эвакуация МЧС Военная операция на Украине
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