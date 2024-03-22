 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Росстат уточнил оценку численности населения России

По обновленным данным Росстата, численность населения России на начало 2024 года составила 146,15 млн человек. Это на 52,8 тыс. ниже предварительной оценки, но показатель остался оптимистичнее базового демографического прогноза
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Численность постоянного населения России на 1 января 2024 года составила 146,15 млн человек (146 150 789), следует из обновленной оценки Росстата. По сравнению с оперативными данными, опубликованными в январе, показатель сократился на 52,8 тыс. человек. В результате, по уточненным данным, численность населения в 2023 году снизилась на 296,6 тыс. человек. Согласно предварительной оценке, сокращение равнялось 243,8 тыс. человек, а в конце февраля Росстат сообщал в докладе о социально-экономическом положении о сокращении на 290,6 тыс.

Из данных Росстата следует, что в 2023 году численность населения снижалась медленнее, чем в 2022 году, когда сокращение составило 532,6 тыс. Кроме того, обновленная оценка Росстата оказалась оптимистичнее базового варианта его демографического прогноза (подготовлен осенью 2023 года), которым предусматривалось снижение численности населения в 2023 году на 368 тыс., до 146,08 млн человек.

Указанные данные не учитывают статистическую информацию по Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям.

Динамика численности граждан складывается из естественного прироста/убыли (количество родившихся минус количество умерших) и чистого притока/оттока международных мигрантов. Согласно обновленной оценке Росстата, естественная убыль населения в 2023 году составила 500,3 тыс. человек (против 594,6 тыс. в 2022 году), а миграционный прирост — 203,6 тыс. человек (против 61,9 тыс. годом ранее).

Естественная убыль населения в 2023 году сократилась по сравнению с 2022 годом из-за того, что в первые три месяца 2022-го большой вклад в смертность вносила пандемия COVID-19, пояснял РБК демограф Игорь Ефремов. Миграционный прирост же изменился из-за эффекта низкой базы 2022 года, которая была вызвана «статистическим артефактом» — формальным переносом окончания сроков длительных регистраций (и, соответственно, регистрации выбытия из страны) иностранцев в России с ковидного 2021 года на 2022 год из-за закрытых в 2021 году границ (по указу президента). В итоге смертность в России в 2023 году снизилась на 7,6% при снижении рождаемости на 3,2%, сообщал Росстат в феврале.

Среди регионов наибольшее сокращение численности населения в 2023 году в абсолютных цифрах, согласно обновленным данным, фиксировалось в Нижегородской области (минус 21,5 тыс. человек), Кемеровской области (минус 20,6 тыс.), Саратовской области (минус 19,8 тыс.). Прирост наблюдался в Московской области (плюс 59,5 тыс.), Москве (плюс 45,6 тыс.), Тюменской области (плюс 39,6 тыс.).

«Мы теряем станцию». На Украине рассказали о состоянии крупнейшей ГЭС после ударов

Кологривый в суде заявил о «несоизмеримо жестком наказании». Видео

Глава МИД Польши раскритиковал перспективы вступления Украины в НАТО

Власти Украины заявили о самой масштабной атаке на объекты энергетики. Что известно

Опубликованы фото последствий обстрела Белгорода

Вашингтон призвал Киев прекратить обстрелы России. Подробности

ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка

Как менялся средний лимит россиян по кредитным картам. Инфографика

Набиуллина объяснила, в какой валюте лучше хранить сбережения
Авторы
Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
Экономика демография Росстат
Материалы по теме
Росстат раскрыл, как изменилось количество россиян в 2023 году
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 16:14
К «Крокус Сити Холлу» отправили полсотни бригад скорой помощи Общество, 21:08
Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл». Главное Общество, 21:06
Трамп проведет размещение своей соцсети Truth Social на бирже Инвестиции, 21:06
Какие магазины чаще всего открывают в новостройках РБК и ПИК, 21:06
Появились кадры пожара в «Крокус Сити Холле» после стрельбы Общество, 20:59
В Подмосковье создали оперативный штаб после стрельбы в «Крокусе»⁠ Общество, 20:52
В «Крокус Сити Холл» после стрельбы начался пожар Общество, 20:51
Проведите аудит своей жизни
Курс Р. Гандапаса и 40+ других в Уроках Легенд
Подробнее
В «Крокус Сити Холл» ворвались трое в камуфляже Общество, 20:49
Маркетплейсы ответили на слова Пушилина о заходе в ДНР в ближайшее время Бизнес, 20:44
Очевидцы рассказали о стрельбе в «Крокус Сити Холле» Общество, 20:43
Росстат уточнил оценку численности населения России Экономика, 20:39
Кадры стрельбы и эвакуации в «Крокус Сити Холле» Общество, 20:38
Правительство против бойкота Игр. Но не все федерации согласны Спорт, 20:25
В «Крокус Сити Холл» произошла стрельба Общество, 20:23