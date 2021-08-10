Американка обвинила принца Эндрю в сексуальных домогательствах

Американка Вирджиния Джуфре (Робертс) обвинила сына Елизаветы II британского принца Эндрю в сексуальных домогательствах и подала на него в суд на территории США. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на адвоката Джуфре.

По словам Джуфре, она стала «жертвой» бизнесмена Джефри Эпштейна, который свел ее с принцем в 2001 году, когда ей было 17 лет. Она требует от 61-летнего принца компенсации за полученный физический и моральный ущерб.

Представители принца Эндрю отказались от комментариев. Сам он отрицает сексуальную связь с девушкой. По его словам, он никогда не встречался с Джуфре, а фотография, на которой они запечатлены вместе в компании любовницы Эпштейна Гилейн Максвелл, является подделкой.

Джеффри Эпштейна обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции. В 2008 году все закончилось сделкой со следствием, в рамках которой миллиардер отделался приговором к 13 месяцам тюремного заключения.