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Американка обвинила принца Эндрю в сексуальных домогательствах

Американка Вирджиния Джуфре (Робертс) обвинила сына Елизаветы II британского принца Эндрю в сексуальных домогательствах и подала на него в суд на территории США. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на адвоката Джуфре.

По словам Джуфре, она стала «жертвой» бизнесмена Джефри Эпштейна, который свел ее с принцем в 2001 году, когда ей было 17 лет. Она требует от 61-летнего принца компенсации за полученный физический и моральный ущерб.

Принц Эндрю отказался от обязанностей из-за скандала с Эпштейном
Политика
Принц Эндрю

Представители принца Эндрю отказались от комментариев. Сам он отрицает сексуальную связь с девушкой. По его словам, он никогда не встречался с Джуфре, а фотография, на которой они запечатлены вместе в компании любовницы Эпштейна Гилейн Максвелл, является подделкой.

Джеффри Эпштейна обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции. В 2008 году все закончилось сделкой со следствием, в рамках которой миллиардер отделался приговором к 13 месяцам тюремного заключения.

В июле 2019 года федеральные прокуроры Манхэттена вновь обвинили 66-летнего Эпштейна в незаконной торговле девушками в возрасте 14 лет. По некоторым данным, среди его клиентов могли быть высокопоставленные лица из США и Великобритании. 10 августа 2019 года тело Эпштейна нашли в камере СИЗО на Манхэттене. По версии следствия, он покончил с собой.

В ноябре 2019 года принц Эндрю попросил освободить его от публичных обязанностей из-за его прошлых контактов с американским миллиардером.

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«Я по-прежнему однозначно сожалению о своей неблагоразумной связи с Джеффри Эпштейном», — отметил тогда принц Эндрю. По его словам, самоубийство миллиардера «оставило множество вопросов без ответов». Он добавил, что «готов оказать правоохранительным органам помощь в расследовании», если она потребуется.

сексуальные домогательства королевская семья США
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