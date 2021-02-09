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Адвокат допустил продажу островов Эпштейна ради компенсации его жертвам

Вид на острова Святого Джеймса
Вид на острова Святого Джеймса (Фото: Marco Bello / Reuters)

Распорядители имущества американского финансиста Джефри Эпштейна, который покончил жизнь самоубийством после обвинений в секс-торговле несовершеннолетними, собираются продать собственность Эпштейна на Виргинских островах, чтобы профинансировать компенсации его жертвам. Об этом cообщает CNN со ссылкой на адвоката Дана Вейнера, поверенного по недвижимости.

В 1998 году и в 2016 году Эпштейн приобрел малый и большой острова Святого Джеймса в американской части архипелага Виргинских островов, на малом острове Святого Джеймса у него был дом. По словам адвоката, сейчас распорядители имущества получили письменные предложения о продаже островов от нескольких заинтересованных сторон.

Фонд Epstein Victims’ Compensation Program, который рассматривает жалобы пострадавших от действий Эпштейна, был основан в июне 2020 года. Организация получила право самостоятельно определять размер компенсаций жертвам насилия.

С момента начала работы до февраля 2021 года фонд рассмотрел более 150 заявлений о сексуальном насилии, по итогам этой работы пострадавшим выплатили более $55 млн, однако 4 февраля организация приостановила работу из-за «неопределенности» в отношении имущественных активов Эпштейна, говорится в ее заявлении. Приостановка работы фонда продлится предварительно до 25 марта.

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Джеффри Эпштейн

Эпштейн начинал свою карьеру в области финансов в инвестиционном банке Bear Stearns, в дальнейшем основал собственную фирму J. Epstein & Co. Многие западные издания называют Эпштейна миллиардером, однако Forbes уточнял, что никогда не включал его в свой список миллиардеров, так как источник его богатства — фирма по управлению финансами, зарегистрированная на Американских Виргинских островах, которая не публикует открытых отчетов.

В июле 2019 года 66-летнего Эпштейна задержали по обвинению в незаконной торговле девушками в возрасте 14 лет. Эпштейн совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года, не дождавшись суда. Свою вину он не признал.

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В январе 2020 года власти Виргинских островов в январе 2020 года подали к Эпштейну еще один иск, где говорилось о том, что с 2001 по 2019 год он перевозил несовершеннолетних девочек на Виргинские острова и принуждал их к проституции и иным действиям сексуального характера. Его жертвам было от 11 до 18 лет.

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