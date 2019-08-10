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Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
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Для разведки склада боеприпасов под Ачинском задействовали беспилотники

Беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» в субботу, 10 августа, начали обследовать территорию склада боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, где накануне произошли новые взрывы и возник пожар, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО), передает ТАСС.

«Утром комплексы «Орлан-10» приступили к разведке территории склада», — заявили в пресс-службе. Беспилотники проводят съемку местности с высоты от 300 до 600 метров, все данные в режиме реального времени передаются в командный пункт.

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В минувший понедельник, 5 августа, на военном складе загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, тогда погиб один человек, еще 13 пострадали. В Минобороны сообщили, что причиной пожара стал человеческий фактор.

Вторая серия взрывов прогремела в пятницу, 9 августа. В ЦВО объяснили случившееся ударом молнии в боеприпасе, в пресс-службе губернатора региона заявили, что новые взрывы произошли во время работ по разминированию разрушенного склада. В результате происшествия пострадали девять человек, в районе вновь ввели режим чрезвычайной ситуации.

Теги: Ачинск, беспилотники
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