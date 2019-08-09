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Военные объяснили новые взрывы под Ачинском ударом молнии

Новый взрыв на военном складе под Ачинском произошел из-за попадания молнии в стеллаж с боеприпасами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

У стеллажа, на котором лежали снаряды, после первого пожара 5 августа была нарушена молниезащита, а у самих складов выведены из строя молниеотводы, сообщили военные. В результате, после попадания молнии, снаряд загорелся и взорвался.

В результате подрыва сотрудник охраны на контрольно-пропускном пункте склада получил незначительные травмы стеклом, отметили военные.

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Стали известны причины нового взрыва на складе под Ачинском

Ранее власти Красноярского края называли другую причину. По их данным, взрыв произошел при проведении работ по разминированию и ликвидации последствий прошлого инцидента. Как уточнил источник «РИА Новости» в экстренных службах региона, в результате пожара на складе 9 августа пострадали девять человек, четверо из них находятся в больницах. Администрация Ачинского района проводит эвакуацию близлежащего села Каменка.

Разминирование склада боеприпасов в Каменке будет продолжено утром 10 августа, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. По данным агентства, для ликвидации пожара в Красноярский край переброшены многофункциональные пожарные роботизированные комплексы «Уран-14».

В минувший понедельник, 5 августа, на военном складе под Ачинском загорелось хранилище пороховых зарядов. Минобороны тогда назвало причиной пожара человеческий фактор. Жертвой происшествия стал один человек, еще восемь получили травмы различной степени тяжести.

Теги: Красноярский край, взрывы на складе беприпасов
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