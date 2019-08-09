Военные объяснили новые взрывы под Ачинском ударом молнии

Новый взрыв на военном складе под Ачинском произошел из-за попадания молнии в стеллаж с боеприпасами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

У стеллажа, на котором лежали снаряды, после первого пожара 5 августа была нарушена молниезащита, а у самих складов выведены из строя молниеотводы, сообщили военные. В результате, после попадания молнии, снаряд загорелся и взорвался.

В результате подрыва сотрудник охраны на контрольно-пропускном пункте склада получил незначительные травмы стеклом, отметили военные.

Ранее власти Красноярского края называли другую причину. По их данным, взрыв произошел при проведении работ по разминированию и ликвидации последствий прошлого инцидента. Как уточнил источник «РИА Новости» в экстренных службах региона, в результате пожара на складе 9 августа пострадали девять человек, четверо из них находятся в больницах. Администрация Ачинского района проводит эвакуацию близлежащего села Каменка.