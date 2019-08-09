Девять человек пострадали из-за взрывов боеприпасов под Ачинском

Девять человек пострадали из-за взрывов боеприпасов под Ачинском

Девять человек пострадали при взрыве боеприпасов на военном складе под Ачинском в Красноярском крае, четверо из них госпитализированы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Количество пострадавших подтвердили ТАСС в Ачинской межрайонной центральной больнице. «Девять человек [доставлены]: пять амбулаторных, четверо госпитализированы», — уточнил собеседник агентства.

Администрация города Ачинска объявила эвакуацию находящегося рядом со складом села Каменка. В настоящее время жителей вывозят в пункты временного размещения в поселок Малиновка, сейчас в нем находятся 27 человек. Из Ачинска направлено 11 автобусов для вывоза жителей деревни.

9 августа на военном складе под Ачинском в Красноярском крае произошли новые взрывы. По данным Центрального военного округа, инцидент произошел из-за удара молнии в боеприпасы. По мнению властей Красноярского края, взрывы прогремели при ликвидации последствий прошлого происшествия на складе 5 августа.