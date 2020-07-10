СМИ узнали о простое газопровода «Голубой поток» с середины мая

Газопровод «Голубой поток», ведущий через Черное море в Турцию, простаивает с середины мая. Причина в том, что Турция за год резко сократила импорт газа из России, и теперь для поставок хватает и одной ветки «Турецкого потока»

«Голубой поток» (Фото: Umit Bektas / Reuters)

Газопровод «Голубой поток», ведущий в Турцию, не работает с мая, пишет Reuters со ссылкой на источники. В середине мая его закрыли на техническое обслуживание, срок возобновления его работы неизвестен.

Турецкая государственная нефтегазовая компания Botas объявила, что из-за технического обслуживания «Голубой поток» временно будет выведен из эксплуатации с 13 по 29 мая. Хотя этот срок прошел, «Голубой поток» по прежнему не поставляет газ из России и дата его перезапуска неизвестна, рассказали источники агентства в российском и турецком энергетическом секторе.

Собеседник Reuters в России объяснил, что пока необходимости в этом нет, поскольку Турции хватает тех объемов, которые поставляются по газопроводу «Турецкий поток». «Нет смысла использовать оба газопровода, если только одного «Турецкого потока» более чем достаточно», — объяснил он. Сейчас из двух веток «Турецкого потока» работает только одна, с мощностью 15,75 млрд куб. м газа в год (совокупная мощность обеих веток — 31,5 млрд куб. м газа в год). Изначально первая нитка трубопровода была предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — в Южную и Юго-Восточную Европу.

Строительство первой нитки «Турецкого потока» было завершено в ноябре 2018 года. 8 января 2020 года газопровод был запущен, на церемонии присутствовали президенты двух стран. Уже к концу января «Газпром» поставил по трубопроводу первый миллиард кубометров газа — около 54% этого объема были доставлены на турецкий газовый рынок, порядка 46% — на турецко-болгарскую границу.

«Голубой поток» был построен в 2002 году, в следующем — сдан в эксплуатацию. Его проектная мощность почти в два раза меньше, чем у «Турецкого потока» — 16 млрд куб. м газа в год.