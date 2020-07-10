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СМИ узнали о простое газопровода «Голубой поток» с середины мая

Газопровод «Голубой поток», ведущий через Черное море в Турцию, простаивает с середины мая. Причина в том, что Турция за год резко сократила импорт газа из России, и теперь для поставок хватает и одной ветки «Турецкого потока»
Газпром GAZP ₽200,94 +0,75% Купить
«Голубой поток»
«Голубой поток» (Фото: Umit Bektas / Reuters)

Газопровод «Голубой поток», ведущий в Турцию, не работает с мая, пишет Reuters со ссылкой на источники. В середине мая его закрыли на техническое обслуживание, срок возобновления его работы неизвестен.

Турецкая государственная нефтегазовая компания Botas объявила, что из-за технического обслуживания «Голубой поток» временно будет выведен из эксплуатации с 13 по 29 мая. Хотя этот срок прошел, «Голубой поток» по прежнему не поставляет газ из России и дата его перезапуска неизвестна, рассказали источники агентства в российском и турецком энергетическом секторе.

Собеседник Reuters в России объяснил, что пока необходимости в этом нет, поскольку Турции хватает тех объемов, которые поставляются по газопроводу «Турецкий поток». «Нет смысла использовать оба газопровода, если только одного «Турецкого потока» более чем достаточно», — объяснил он. Сейчас из двух веток «Турецкого потока» работает только одна, с мощностью 15,75 млрд куб. м газа в год (совокупная мощность обеих веток — 31,5 млрд куб. м газа в год). Изначально первая нитка трубопровода была предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — в Южную и Юго-Восточную Европу.

Строительство первой нитки «Турецкого потока» было завершено в ноябре 2018 года. 8 января 2020 года газопровод был запущен, на церемонии присутствовали президенты двух стран. Уже к концу января «Газпром» поставил по трубопроводу первый миллиард кубометров газа — около 54% этого объема были доставлены на турецкий газовый рынок, порядка 46% — на турецко-болгарскую границу.

«Голубой поток» был построен в 2002 году, в следующем — сдан в эксплуатацию. Его проектная мощность почти в два раза меньше, чем у «Турецкого потока» — 16 млрд куб. м газа в год.

«Поставки газа в Турцию осуществляются в соответствии с заявками компаний-импортеров. Контракты с ними заключены по принципу «бери или плати», — заявили РБК в управлении информации «Газпрома».

В соответствии с принципом «бери или плати», покупатель обязуется в любом случае оплатить определенную часть объемов, указанных в контракте с поставщиком, вне зависимости от того, сколько он закупил на самом деле в рассматриваемый период. Таким образом, даже если Турция не отбирает для себя газ, она обязана заплатить «Газпрому» фиксированную сумму.

Reuters, объясняя причины простоя «Голубого потока», отмечает, что в последнее время Турция начала сокращать объемы закупаемого в России природного газа. Вместо закупок трубопроводного газа страна все сильнее ориентируется на импорт сжиженного природного газа (СПГ).

Еще в марте 2019 года Россия была главным поставщиком газа на турецкий рынок (33% рынка). Однако в марте 2020 года поставки в Турцию сократились на 72%, и Россию по объему поставок обогнали сразу четыре страны — Азербайджан (доля — 23,5%) и Иран (14,2%), а по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) — Катар (20%) и Алжир (13,7%). Доля России составила лишь 9,9% (389,7 млн куб. м).

Азербайджан и еще три страны обошли Россию по поставкам газа в Турцию
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Баку, Азербайджан

По данным Федеральной таможенной службы, доходы «Газпрома» от экспорта газа за первые пять месяцев 2020 года упали на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до $9,7 млрд, в мае продано газа на $1,12 млрд. За январь—май 2020 года средняя экспортная цена газа составила $132,7 за 1 тыс. куб. м, снизившись на 38% к прошлогодним уровням. В апреле «Газпром» предупредил о падении объемов экспорта и цен на поставляемый за рубеж газ, объяснив это влиянием пандемии коронавируса.

Авторы: Георгий Тадтаев, Тимофей Дзядко
Теги: Газпром, «Голубой поток», Турция
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