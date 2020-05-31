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Азербайджан и еще три страны обошли Россию по поставкам газа в Турцию

Азербайджан обогнал по этому показателю Россию впервые. Еще в марте прошлого года Россия с долей почти 33% была лидером по экспорту газа на турецкий рынок, однако в марте текущего опустилась на пятую позицию
Баку, Азербайджан
Баку, Азербайджан (Фото: Jan Woitas / dpa / Global Look Press)

Россия, которая в марте 2019-го лидировала по поставкам газа в Турцию, в марте этого года существенно сократила рыночную долю. Это привело к тому, что ее по этому показателю обошли сразу четыре страны, следует из материалов турецкого энергетического регулятора EPDK.

В марте прошлого года доля России по экспорту газа на турецкий рынок составляла 33% (1,4 млрд куб. м), однако в марте 2020 года она сократилась до 9,9% (389,7 млн куб. м).

По трубопроводным поставкам в Турцию Россию обошли Азербайджан (доля — 23,5%) и Иран (14,2%), а по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) — Катар (20%) и Алжир (13,7%). Таким образом, Россия в марте опустилась на пятое место в списке крупнейших поставщиков газа в Турцию с первого места годом ранее. Кроме того, Россию по импорту СПГ в Турцию практически догнали США. В марте поставки сжиженного газа американской стороной в Турцию увеличились на 300% год к году — их доля достигла 9,4%.

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Бизнес
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В марте 2020-го Турция впервые в истории импортировала больше СПГ, чем трубопроводного газа. Поставки СПГ в Турцию составили 2,07 млрд куб. м, или 52,5% от общего газового импорта, а доля трубопроводного газа опустилась до 47,5%. Еще год назад доля трубопроводного газа достигала 70%.

Поставки «Газпрома» на турецкий рынок сократились на 72% по сравнению с мартом прошлого года. Тогда Турция была третьим экспортным рынком для «Газпрома» после Германии и Италии. Но уже в то время импорт российского газа в Турцию сократился на 35% под давлением растущих азербайджанских поставок и дешевого СПГ. Аналитики норвежской консалтинговой компании Rystad Energy говорили Reuters ранее в этом месяце, что Турции сейчас выгодно замещать российский трубопроводный газ сжиженным из Катара, Нигерии, США: по оценкам Rystad, во втором квартале 2020 года газ «Газпрома» будет стоить Турции в среднем $228 за 1 тыс. куб. м по сравнению с $53–70 за 1 тыс. куб. м СПГ.

У «Газпрома» действует несколько контрактов на поставку газа в Турцию: два контракта с государственной компанией BOTAS на поставку в общей сложности 20 млрд куб. м газа в год, которые истекают в конце 2021-го и в конце 2025 года, а также несколько соглашений с частными турецкими импортерами газа. Турция платит самую дорогую цену за российский газ среди основных клиентов «Газпрома», поскольку контракты с BOTAS и другими турецкими фирмами, по данным Argus Media, все еще целиком привязаны к стоимости нефти (в отличие от большинства экспортных контрактов «Газпрома», где введена привязка к рыночным котировкам собственно природного газа). Индексация контрактных цен на газ в зависимости от цен на нефть в последние годы обеспечивала более высокую стоимость, чем индексация по рыночным котировкам газа. Кроме того, в турецких контрактах «Газпрома» есть условие «бери-или-плати» (take-or-pay), которое обязывает покупателя в любом случае оплачивать минимальные фиксированные объемы газа по контракту, даже если фактические закупки намного меньше, как в 2020 году.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».

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Бизнес
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Согласно опубликованным на прошлой неделе данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в марте Россия экспортировала газ на сумму $1,776 млрд. Это более чем в два раза меньше, чем было получено от экспорта газа в марте 2019 года — $3,713 млрд.

По сведениям ФТС, объем экспортируемого газа год к году сократился на 4,3 млрд куб. м: 18,4 млрд куб. м газа в марте 2019 года против 14,1 млрд куб. м в марте 2020 года. По сравнению с февралем 2020 года стоимость поставок упала на 12,9%. При этом объем поставок сократился лишь на 0,7%.

Экспорт СПГ из России в марте составил $457,7 млн, или 3 млн куб. м. В количественном выражении объем экспортируемого СПГ вырос (с 2,6 млн куб. м), однако его стоимость упала (с $510,5 млн).

Авторы: Иван Ткачёв, Михаил Юшков
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: поставки газа, СПГ, Азербайджан, Турция
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