Азербайджан и еще три страны обошли Россию по поставкам газа в Турцию

Азербайджан обогнал по этому показателю Россию впервые. Еще в марте прошлого года Россия с долей почти 33% была лидером по экспорту газа на турецкий рынок, однако в марте текущего опустилась на пятую позицию

Баку, Азербайджан (Фото: Jan Woitas / dpa / Global Look Press)

Россия, которая в марте 2019-го лидировала по поставкам газа в Турцию, в марте этого года существенно сократила рыночную долю. Это привело к тому, что ее по этому показателю обошли сразу четыре страны, следует из материалов турецкого энергетического регулятора EPDK.

В марте прошлого года доля России по экспорту газа на турецкий рынок составляла 33% (1,4 млрд куб. м), однако в марте 2020 года она сократилась до 9,9% (389,7 млн куб. м).

По трубопроводным поставкам в Турцию Россию обошли Азербайджан (доля — 23,5%) и Иран (14,2%), а по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) — Катар (20%) и Алжир (13,7%). Таким образом, Россия в марте опустилась на пятое место в списке крупнейших поставщиков газа в Турцию с первого места годом ранее. Кроме того, Россию по импорту СПГ в Турцию практически догнали США. В марте поставки сжиженного газа американской стороной в Турцию увеличились на 300% год к году — их доля достигла 9,4%.

В марте 2020-го Турция впервые в истории импортировала больше СПГ, чем трубопроводного газа. Поставки СПГ в Турцию составили 2,07 млрд куб. м, или 52,5% от общего газового импорта, а доля трубопроводного газа опустилась до 47,5%. Еще год назад доля трубопроводного газа достигала 70%.