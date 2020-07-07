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Экспортная цена «Газпрома» упала ниже $100 за 1 тыс. куб. м

Цена на экспортируемый «Газпромом» газ в мае 2020 года упала до $94 за 1 тыс. куб. м, следует из данных Федеральной таможенной службы. Стоимость топлива на фоне пандемии опустилась ниже уровня безубыточности $100, говорят эксперты
Газпром GAZP ₽198,4 -0,8% Купить
Фото: Laszlo Balogh / Reuters
Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Экспортная цена трубопроводного газа, который поставляет «Газпром» в Европу и Китай, опустилась в мае до $94 за 1 тыс. куб. м, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), опубликованных во вторник, 7 июля. В апреле средняя цена составляла $109, то есть в мае она снизилась на 14%.

Согласно данным ФТС, в январе—мае «Газпром» поставил за рубеж 73 млрд куб. м газа, из них в мае — 11,9 млрд куб. м.

Доходы «Газпрома» от экспорта газа за первые пять месяцев 2020 года упали на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до $9,7 млрд, в мае продано газа на $1,12 млрд. За январь—май 2020 года средняя экспортная цена газа составила $132,7 за 1 тыс. куб. м, снизившись на 38% к прошлогодним уровням.

«Газпром» является единственным экспортером трубопроводного газа из России. Представитель «Газпром экспорта» отказался от комментариев.

«Газпром» предупредил о риске резкого падения выручки из-за эпидемии
Бизнес
Фото: Максим Шеметов / Reuters

На фоне пандемии коронавируса и падения спроса на энергоносители спотовые цены на газ в конце весны достигли исторического минимума. Так, на голландской торговой площадке TTF 22 мая цена газа опускалась до €2,35 за мегаватт-час (МВт·ч), что соответствует примерно $26,4 за 1 тыс. куб. м.
На газовом хабе в австрийском Баумгартене, наиболее приближенном к России, в тот же день цена опускалась до €4,4 за 1 МВт·ч, или $49,7 за 1 тыс. куб. м.

Однако «Газпром» продает европейским клиентам газ дороже, чем спотовые цены в Европе, благодаря долгосрочным контрактам, где цена определяется по формуле, привязанной к цене нефти и корзины нефтепродуктов. В 2019 году эта премия для газовой монополии составляла $47 за 1 тыс. куб. м относительно спотовых цен «на следующий день» и $35 за 1 тыс. куб. м относительно цен «на следующий месяц», следует из его февральской презентации.

По подсчетам «Интерфакса», рентабельный уровень экспорта для «Газпрома» составляет $100 за 1 тыс. куб. м: $13 — себестоимость добычи, $14 — НДПИ, $27 — транспортировка по России, минимум $20 — транспорт до целевых рынков Европы, в сумме — более $70. К этому нужно добавить таможенную пошлину 30%. Эти расчеты РБК подтверждала директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова.

Аналитики предупредили о рисках отрицательных цен на газ в Европе
Экономика
Фото: Peter Powell / Reuters

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко также считает точкой безубыточности цену $100 за 1 тыс. куб. м при поставке газа в Европу. «При этой цене выручка от экспорта покрывает операционные издержки, в том числе НДПИ, экспортную пошлину, транспорт и добычу газа. Но часть операционных издержек являются, по сути, фиксированными, их нельзя быстро снизить (например, транзит по условиям «качай или плати»), поэтому даже при текущих ценах «Газпрому», может, выгоднее продолжать экспортировать газ», — считает эксперт.

«Газпром» ожидает, что поставки газа за рубеж в 2020 году снизятся на 16,4% — с 199,2 млрд до 166,6 млрд куб. м, сообщал в конце апреля руководитель финансово-экономического департамента компании Александр Иванников. Он тогда прогнозировал, что средняя цена газа упадет на 37%, с $210,6 до $133 за 1 тыс. куб. м.

Рейтинговое агентство Fitch предупреждает, что среднегодовая экспортная цена «Газпрома» в 2020 году составит лишь $119 за 1 тыс. куб. м газа, что на 44% ниже, чем в 2019 году, сказал РБК представитель агентства. Это значит, что прибыль от экспортных операций будет минимальной, но стабилизирующее влияние на нее окажут внутренние продажи газа и финансовые показатели «Газпром нефти», указывает он.

Авторы: Людмила Подобедова, Иван Ткачёв
Теги: экспорт газа, «Газпром»
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