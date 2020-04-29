«Газпром» предупредил о риске резкого падения выручки из-за эпидемии

Из-за коронавируса «Газпром» ожидает сокращения экспорта газа на 16,4%, до 166, млрд куб. м, а средняя его цена может упасть еще сильнее — на 37%, до $133 за 1 тыс. куб. м. В итоге экспортная выручка компании может упасть вдвое

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«Газпром» прогнозирует падение финансовых показателей компаний группы из-за эпидемии коронавируса, которая привела к падению спроса на газ и экономическому кризису. «Мы и в этот кризисный год справляемся с выполнением того бюджета, который принят в декабре 2019 года. Но также видим, что ухудшаются групповые показатели по международным стандартам финансовой отчетности, в этой части эта проблема нас сильно беспокоит», — заявил руководитель финансово-экономического департамента «Газпрома» Александр Иванников во время телефонной конференции с инвесторами, посвященной результатам за 2019 год.

Чистая прибыль «Газпрома» по итогам 2019 года составила 1,203 трлн руб., что на 17% меньше, чем годом ранее.

«Газпром» ожидает, что экспорт газа в 2020 году снизится на 16,4% — с 199,2 млрд до 166,6 млрд куб. м, сообщил Иванников. По его словам, средняя цена газа упадет на 37%, с $210,6 до $133 за 1 тыс. куб. м. Таким образом, экспортная выручка компании может упасть почти в два раза. Но точного прогноза топ-менеджер не раскрыл.

Иванников подчеркнул, что эти цифры корректируются по мере того, как меняется ситуация. Цены на газ в Европе к лету могут снизиться до $70 за 1 тыс. куб. м, но к зиме — вырасти на $50-60 (до $120–130) за тыс. куб. м, отметил начальник департамента анализа «Газпром экспорта» Андрей Зотов, который также участвовал в телеконференции.