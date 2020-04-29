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«Газпром» предупредил о риске резкого падения выручки из-за эпидемии

Из-за коронавируса «Газпром» ожидает сокращения экспорта газа на 16,4%, до 166, млрд куб. м, а средняя его цена может упасть еще сильнее — на 37%, до $133 за 1 тыс. куб. м. В итоге экспортная выручка компании может упасть вдвое
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Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

«Газпром» прогнозирует падение финансовых показателей компаний группы из-за эпидемии коронавируса, которая привела к падению спроса на газ и экономическому кризису. «Мы и в этот кризисный год справляемся с выполнением того бюджета, который принят в декабре 2019 года. Но также видим, что ухудшаются групповые показатели по международным стандартам финансовой отчетности, в этой части эта проблема нас сильно беспокоит», — заявил руководитель финансово-экономического департамента «Газпрома» Александр Иванников во время телефонной конференции с инвесторами, посвященной результатам за 2019 год.

Чистая прибыль «Газпрома» по итогам 2019 года составила 1,203 трлн руб., что на 17% меньше, чем годом ранее.

Прибыль «Газпрома» за год сократилась на 253 млрд руб.
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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Газпром» ожидает, что экспорт газа в 2020 году снизится на 16,4% — с 199,2 млрд до 166,6 млрд куб. м, сообщил Иванников. По его словам, средняя цена газа упадет на 37%, с $210,6 до $133 за 1 тыс. куб. м. Таким образом, экспортная выручка компании может упасть почти в два раза. Но точного прогноза топ-менеджер не раскрыл.

Иванников подчеркнул, что эти цифры корректируются по мере того, как меняется ситуация. Цены на газ в Европе к лету могут снизиться до $70 за 1 тыс. куб. м, но к зиме — вырасти на $50-60 (до $120–130) за тыс. куб. м, отметил начальник департамента анализа «Газпром экспорта» Андрей Зотов, который также участвовал в телеконференции.

22 апреля в Европе цены на газ на хабах в Великобритании и Нидерландах упали до $43 и $67 за 1 тыс. куб. м соответственно. При таких ценах продажа газа в России стала выгоднее экспорта.

Прогнозы «Газпрома» в целом соответствуют нашему базовому сценарию: цены и на нефть, и на газ должны немного восстановиться в третьем-четвертом кварталах, но среднегодовые цены все равно будут очень низкими, сказал РБК старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

«Газпром» планировал направить на инвестиции в 2020 году 1,6 трлн руб., что примерно на 25% меньше, чем годом ранее. Но в среду, 29 апреля, Иванников сообщил, что компания планирует дополнительно оптимизировать расходы на 20% из-за экономической ситуации. В итоге капитальные вложения группы снизятся до 1,3 трлн руб. в 2020 году. Это может привести к переносу на более поздний срок реализации некоторых инвестпроектов, запланированных на 2020 год, добавил топ-менеджер, не уточнив детали.

По мнению Маринченко, снижение затрат на 20% — выполнимая для «Газпрома» задача. Какие-то проекты можно будет растянуть во времени, где-то передоговориться с подрядчиками. Срочных проектов, которые нельзя отложить, у компании немного. Но, вероятно, «Газпром» попытается не допустить смещения сроков разработки Чаянды и Ковыкты, чтобы зарекомендовать себя как надежного поставщика перед Китаем, полагает эксперт.

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Чаяндинское газовое месторождение

«Если меры по сдерживанию пандемии коронавируса будут продлены на третий и четвертый кварталы, экономика продолжит работать на низких оборотах, тогда «Газпрому» может понадобиться корректировать бюджет еще сильнее, предупреждает Маринченко.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Людмила Подобедова
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: коронавирус, Финансовые показатели, «Газпром»
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