«Газпром» поставил первый миллиард кубометров газа в Турцию и Болгарию

«Газпром» поставил по трубопроводу «Турецкий поток» первый миллиард кубометров газа. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что около 54% этого объема были доставлены на турецкий газовый рынок, порядка 46% — на турецко-болгарскую границу.

Поставки по этому газопроводу начались с 1 января 2020 года.

8 января президент России Владимир Путин вместе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом приняли участие в торжественной церемонии открытия газопровода «Турецкий поток». Одна из двух ниток этого трубопровода предназначена для поставок турецким потребителям, вторая — для транзита в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Общая мощность трубопровода составит 31,5 млрд куб. м газа в год, протяженность — около 1 тыс. км.