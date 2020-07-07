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Правительство разрешило выдавать ваучеры вместо денег за отмененные рейсы

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Правительство выпустило постановление, которое позволяет авиакомпаниям компенсировать отмену рейсов из-за пандемии коронавируса ваучерами, а не возвращать деньги за билеты. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно постановлению, перевозчик в праве отменить рейс и вернуть деньги за авиабилет пассажиру в порядке и сроках, установленных документом. Пассажир также может сам отказаться от перелета. В этих случаях обязательство перевозчика доставить его в пункт назначения, указанный в билете, перестает действовать. При этом в течение трех лет с даты отправления рейса авиакомпания должна начислить стоимость билета на отмененный рейс «в счет оплаты услуг по воздушной перевозке (в том числе по другим маршрутам) и дополнительных слуг перевозчика».

Пассажир может использовать эту сумму частично или полностью. Если ее будет не хватать, клиент с ваучером может доплатить недостатающие средства.

Власти согласились разрешить возврат ваучеров вместо денег за билеты
Бизнес
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Материал дополняется.

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