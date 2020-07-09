Идея превратить знаменитый на весь мир музей в мечеть обострила отношения Анкары и с Россией, и с США

Святая София ждет вердикта Эрдогана Идея превратить знаменитый на весь мир музей в мечеть обострила отношения Анкары и с Россией, и с США

Ведущая турецкая партия заявила, что рассчитывает на открытие имеющего статус музея собора Святой Софии для исламских богослужений до 15 июля. Как это может изменить отношения Стамбула с остальным миром — разбирался РБК

Собор Святой Софии в Стамбуле (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Как в Турции решили изменить статус собора Святой Софии

8 июля правящая в Турции Партия справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет президент Реджеп Тайип Эрдоган, заявила, что рассчитывает на открытие находящегося в Стамбуле собора Святой Софии для богослужений мусульман к 15 июля — четырехлетней годовщине попытки госпереворота в Турции. 2 июля Государственный совет республики, который является высшим административным судом в стране, рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии — превращении музея в мечеть. Официального решения еще нет: как говорилось в сообщении Госсовета, оно должно быть подготовлено не позднее 17–18 июля.

Собор Святой Софии получил статус музея в 1934 году при первом президенте Турции Мустафе Кемале Ататюрке — основателе светской республики. Правящая сейчас ПСР придерживается других взглядов на роль ислама в государстве, президент проводит политику исламизации. Около 99% населения Турции — мусульмане. Как среди простых граждан, так и политиков противников изменения статуса собора Святой Софии абсолютное меньшинство. Например, лидер главной оппозиционной силы в стране — основанной Ататюрком Республиканской народной партии — Кемаль Кылычдароглу заявил, что не будет возражать против изменения статуса собора. Оппозиционные меньшинства не могут «публично выступить против обращения Святой Софии, поскольку они станут легкой мишенью для обвинения в религиозном и национальном предательстве», отметил в разговоре с Al Jazeera старший директор программы исследования Турции в американском Фонде защиты демократии Айкан Эрдемир.

Как показал опрос, проведенный провластной газетой Yeni Şafak, за то, чтобы использовать построенный во времена Византийской империи собор Святой Софии — Премудрости Божией как мечеть, выступают 73,3% опрошенных граждан Турции. Однако 44% считают, что поднятие вопроса об изменении статуса храма призвано отвлечь население от экономических проблем, и только 29,5% верят, что за этим стоят религиозные соображения, говорится в исследовании, проведенном MetroPOLL, которое цитирует британская Independent.

«На фоне экономической неопределенности и падения рейтинга правящей партии такой шаг в совокупности с активными внешнеполитическими шагами в Ливии мог бы встряхнуть общественное настроение», — отметил в разговоре с РБК эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов. Однако интрига заключается в том, когда Эрдоган объявит об окончательном решении — сейчас или дождется начала досрочных парламентских и президентских выборов. Формально внеочередное голосование пока не планируется, однако его идея витает в воздухе, утверждает Ахметов. Он допускает, что решение об изменении статуса собора не будет принято в ближайшее время. «Госсовет, скорее всего, издаст постановление, что изменение статуса требует решения президента. Эрдоган тогда сможет апеллировать к народу и напишет в предвыборной программе: кто за меня и мою партию, тот за возвращение Софии статуса мечети. Мол, за народом последнее слово. Потому что если бы ему реально понадобилось изменить статус собора, он бы давно уже это сделал президентским указом, через которые он фактические управляет страной в обход парламента», — отметил эксперт в разговоре с РБК.