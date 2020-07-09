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Политика ,  
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Святая София ждет вердикта Эрдогана

Идея превратить знаменитый на весь мир музей в мечеть обострила отношения Анкары и с Россией, и с США
Ведущая турецкая партия заявила, что рассчитывает на открытие имеющего статус музея собора Святой Софии для исламских богослужений до 15 июля. Как это может изменить отношения Стамбула с остальным миром — разбирался РБК
Собор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Как в Турции решили изменить статус собора Святой Софии

8 июля правящая в Турции Партия справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет президент Реджеп Тайип Эрдоган, заявила, что рассчитывает на открытие находящегося в Стамбуле собора Святой Софии для богослужений мусульман к 15 июля — четырехлетней годовщине попытки госпереворота в Турции. 2 июля Государственный совет республики, который является высшим административным судом в стране, рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии — превращении музея в мечеть. Официального решения еще нет: как говорилось в сообщении Госсовета, оно должно быть подготовлено не позднее 17–18 июля.

Собор Святой Софии получил статус музея в 1934 году при первом президенте Турции Мустафе Кемале Ататюрке — основателе светской республики. Правящая сейчас ПСР придерживается других взглядов на роль ислама в государстве, президент проводит политику исламизации. Около 99% населения Турции — мусульмане. Как среди простых граждан, так и политиков противников изменения статуса собора Святой Софии абсолютное меньшинство. Например, лидер главной оппозиционной силы в стране — основанной Ататюрком Республиканской народной партии — Кемаль Кылычдароглу заявил, что не будет возражать против изменения статуса собора. Оппозиционные меньшинства не могут «публично выступить против обращения Святой Софии, поскольку они станут легкой мишенью для обвинения в религиозном и национальном предательстве», отметил в разговоре с Al Jazeera старший директор программы исследования Турции в американском Фонде защиты демократии Айкан Эрдемир.

Как показал опрос, проведенный провластной газетой Yeni Şafak, за то, чтобы использовать построенный во времена Византийской империи собор Святой Софии — Премудрости Божией как мечеть, выступают 73,3% опрошенных граждан Турции. Однако 44% считают, что поднятие вопроса об изменении статуса храма призвано отвлечь население от экономических проблем, и только 29,5% верят, что за этим стоят религиозные соображения, говорится в исследовании, проведенном MetroPOLL, которое цитирует британская Independent.

«На фоне экономической неопределенности и падения рейтинга правящей партии такой шаг в совокупности с активными внешнеполитическими шагами в Ливии мог бы встряхнуть общественное настроение», — отметил в разговоре с РБК эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов. Однако интрига заключается в том, когда Эрдоган объявит об окончательном решении — сейчас или дождется начала досрочных парламентских и президентских выборов. Формально внеочередное голосование пока не планируется, однако его идея витает в воздухе, утверждает Ахметов. Он допускает, что решение об изменении статуса собора не будет принято в ближайшее время. «Госсовет, скорее всего, издаст постановление, что изменение статуса требует решения президента. Эрдоган тогда сможет апеллировать к народу и напишет в предвыборной программе: кто за меня и мою партию, тот за возвращение Софии статуса мечети. Мол, за народом последнее слово. Потому что если бы ему реально понадобилось изменить статус собора, он бы давно уже это сделал президентским указом, через которые он фактические управляет страной в обход парламента», — отметил эксперт в разговоре с РБК.

Как христианская церковь стала мечетью

Собору Святой Софии почти 1500 лет. Юстинианова базилика, ставшая его основой, была построена в 537 году на месте еще более древних христианских храмов. Из-за пожаров и землетрясений здание неоднократно восстанавливали и перестраивали. Из-за своей роскоши и размеров собор считался символом могущества Византийской империи — именно здесь в 1054 году кардинал папы римского Гумберт вручил константинопольскому патриарху Михаилу Керулларию грамоту о его отлучении от церкви, что привело к расколу единой христианской церкви на католическую и православную.

После захвата Константинополя турками в 1453 году собор был превращен в мечеть, к нему пристроили четыре минарета. После падения Османской империи и создания Турецкой Республики в 1934 году здание стало музеем с сохранением и христианских, и мусульманских элементов убранства. В храме посетители могут увидеть и мозаики с изображением Богородицы, и суры из Корана. Он стал символом религиозного примирения в стране. Стоимость посещения памятника — чуть более 1 тыс. руб.

С 2016 года в соборе стали читать Коран, однако вопрос об изменении музейного статуса храма открыто не поднимался. В 2018 году Конституционный суд Турции отклонил обращение частной организации о возвращении собору статуса мечети, назвав это предложение недопустимым. 29 мая, в 567-ю годовщину падения Константинополя, в соборе Святой Софии снова прошло чтение Корана. А 5 июня Эрдоган поручил изучить возможность превращения собора в мечеть — впервые с этой идеей он выступил еще в марте 2019 года. Газета Hurryiet сообщила, что в этом деле глава ПСР призвал своих соратников быть внимательными и не торопиться. По данным издания, президент также настаивает, что, став мечетью, собор должен остаться открытым для туристов по примеру находящейся напротив него Голубой мечети. Этот грандиозный памятник исламской архитектуры туристы могут посещать в предназначенное для этого время и при соблюдении дресс-кода.

Что считает международное сообщество

Возможность изменения музейного статуса собора вызвало негативную реакцию в нескольких христианских странах. Превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть может привести к расколу между христианами всего мира и Турцией, заявил 2 июля официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас. С Афинами у Анкары в последнее время осложнились отношения из-за спора о добыче нефти у берегов Кипра.

Против изменения статуса собора высказались Франция и США. «Призываем правительство Турции оставить собор Святой Софии как музей, как пример приверженности уважению религиозных традиций и исторического многообразия, которые внесли вклад в развитие Турецкой Республики, и гарантировать, что он останется доступным для всех», — говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, распространенном Госдепартаментом. «Будучи символом толерантности и разнообразия, это место должно оставаться открытым для всех», — говорится в сообщении МИД Франции. ЮНЕСКО, которая в 1985 году включила собор Святой Софии в список Всемирного наследия, заявила, что вопрос требует международных консультаций.

По теме высказался и Кремль. Турции следует учесть статус собора как объекта всемирного наследия при принятии решения о превращении его в мечеть, заявил 6 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На следующий день Госдума в специальном обращении призвала своих коллег в турецком парламенте предпринять все возможные шаги, чтобы предотвратить ущерб, который может быть нанесен изменением статуса памятника.

Анкара настаивает, что обращение музея в мечеть является исключительно внутренним правом страны, и раздраженно реагирует на любые комментарии извне. «Разумеется, каждый вправе выражать свое мнение. Однако никто не вправе говорить о наших суверенных правах в такой манере, как «мы призываем, мы требуем», — прокомментировал заявление Госдепартамента пресс-секретарь турецкого МИДа Зами Аксой. Еще в середине июня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выступил с заявлением, что вопрос о статусе собора не является международным.

Как отреагировали православные церкви

Обсуждение властями Турции вопроса о лишении статуса музея и превращении в мечеть собора Святой Софии создает угрозу для всей христианской цивилизации, а также для духовности и истории России, заявил глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл. «И по сей день для каждого русского православного человека Святая София — это великая христианская святыня. Долг всякого цивилизованного государства — сохранять равновесие: примирять противоречия в обществе, а не обострять их», — отметил патриарх. В истории отношений Руси и Константинополя были разные, порой весьма непростые периоды, но «любую попытку унизить или попрать тысячелетнее духовное наследие Константинопольской церкви русский народ, как раньше, так и сейчас, воспринимал и воспринимает с горечью и негодованием».

Неделю назад планы турецких властей изменить статус собора прокомментировал и Константинопольский патриарх Варфоломей, чья резиденция находится в Фанаре — историческом районе Стамбула. «Собор Святой Софии как музей является местом и символом встречи, солидарности и взаимопонимания между христианством и исламом. Любое превращение собора Святой Софии в мечеть обернет миллионы христиан по всему миру против ислама», — предупредил он.

РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом после решения последнего выдать томос об автокефалии украинской церкви, однако в этом вопросе патриархи выступили единым фронтом.

Исаакиевский собор оставили электорату
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Исаакиевский собор

Хотя возможное решение изменить статус собора, веками называвшегося Великой церковью, воспринимается православными очень болезненно, никаких действий, способных помешать этому решению, РПЦ предпринять не может, отметил в разговоре с РБК член патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин: «Конечно, никаких действий за этим не будет, только огорчение и снижение доверия между русскими православными людьми и турками». По его мнению, статус мечети предполагает очень жесткие, непреодолимые ограничения для посещения собора. «Это приведет к тому, что огромное количество туристов и паломников будут отрезаны от этой святыни мирового значения. Женщины, которые могли бы посетить и осмотреть собор, лишатся такой возможности», — отметил он, хотя в Голубую мечеть женщины могут входить при наличии платка и в покрывающей руки и ноги одежде.

Автор: Александр Атасунцев
Теги: собор Святой Софии, РПЦ, Реджеп Тайип Эрдоган, православие
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