В Оренбургской области вернут в семью изъятых без решения суда детей

Работу районных органов опеки областная комиссия признала неэффективной. Ранее был уволен глава района, принявший решение об изъятии детей без согласия суда

Фото: Николай Саморока / YouTube

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Оренбургской области приняла решение отменить постановление главы администрации Домбаровского района об изъятии детей из многодетной семьи без соответствующего решения суда, сообщает агентство ТАСС.

Комиссия признала неэффективной работу районных органов и учреждений системы профилактики безнадзорности с семьей Алены Лихтенвальд. Органам опеки одновременно рекомендовали направить в суд ходатайство не рассматривать исковое заявление об ограничении матери в родительских правах, которое ранее было подано.

Как сообщало 30 мая издание «Оренбург Медиа», в поселке Тюльпанный сотрудники органов опеки и полиции забрали детей, а на их мать надели наручники. Такое решение объяснялось постановлением главы района, который посчитал опасными условия для проживания. Мать детей, Алена Лихтенвальд, ранее действительно обращалась к властям, указывая, что дом находится в аварийном состоянии.

Проверить действия полицейских и органов опеки пообещали в Следственном комитете, а также в прокуратуре. В результате было возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК). Там указали на возможное превышение полицейскими должностных полномочий.

Помимо этого губернатор Оренбургской области Денис Паслер отправил в отставку главу Домбаровского района Валерия Швиндта. Также он поручил оказать помощь с обустройством жилья и трудоустройством отца семейства.