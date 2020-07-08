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Пандемия коронавируса ,  
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Число зараженных коронавирусом в США превысило 3 млн человек

За последние сутки, как указывает The New York Times, в США выявили 54,1 тыс. заболевших, 957 человек умерли. Всего жертвами COVID-19 в стране стали более 131 тыс. человек
Фото: McCollester / Getty Images
Фото: McCollester / Getty Images

В США зарегистрировали 3 млн 9 тыс. человек с коронавирусом, свидетельствуют актуальные данные Университета Джонса Хопкинса. С начала пандемии в стране от COVID-19 умерли более 131 тыс. заболевших.

Резкий скачок суточного прироста в США, согласно статистике The New York Times, начался с конца июня. За последние сутки в стране выявили 54,1 тыс. новых случаев, больше этого значения в США регистрировали 3 и 2 июля (56,5 тыс. и 55,5 тыс. соответственно). Также за день выявили 957 смертей.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

В пятерку штатов с наибольшим числом зараженных входят Нью-Йорк (398,2 тыс. заболевших), Калифорния (284,1 тыс.), а также Флорида (223,7 тыс.), Техас (216 тыс.) и Нью-Джерси (173,8 тыс.). Черту в 2 млн заболевших США перешагнули 11 июня.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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В начале июля директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США доктор Энтони Фаучи предупредил, что при сохранении текущей ситуации суточный прирост по числу зараженных может вырасти до 100 тыс. человек. Новую вспышку заболевания он объяснял тем, что люди не носят маски, собираются в группы, а власти уделяют недостаточно внимания соблюдению рекомендаций по открытию предприятий в США.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: США, коронавирус, COVID-19
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