Главный инфекционист США предупредил о риске 100 тыс. заражений в день

Энтони Фаучи (Фото: Al Drago / Pool via AP)

США могут столкнуться с ситуацией, при которой количество выявленных за день зараженных вырастет до 100 тыс. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, доктор Энтони Фаучи, передает CNN.

«Сейчас у нас более 40 тыс. новых случаев в сутки. Я не удивлюсь увеличению до 100 тыс. в день, если ничего не изменится, и поэтому я очень обеспокоен [ситуацией]», — заявил Фаучи комитету сената США по здравоохранению, образованию, трудоустройству и пенсиях на слушаниях по поводу пандемии.

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