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Умер бывший директор ЗИЛа Валерий Сайкин

Зампредседателя Совета министров РСФСР Валерий Сайкин умер на 87-м году жизни
Валерий Сайкин занимал должность зампредседателя Совета министров РСФСР с апреля по август 1990 года. В 1991-м он баллотировался в мэры Москвы и занял второе место с 16,3%, уступив победу Гавриилу Попову
Валерий Сайкин,&nbsp;1987 г.
Валерий Сайкин, 1987 г. (Фото: Виталий Созинов / ТАСС)

Заместитель председателя Совета министров РСФСР, депутат Госдумы третьего созыва и двукратный победитель первенств СССР по классической борьбе Валерий Сайкин умер на 87-м году жизни, сообщила Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) на своей странице во «ВКонтакте».

«Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Валерия Тимофеевича», — говорится в сообщении.

Сайкин родился в 1937 году в Москве. Состоял в КПСС с 1966-го. Двукратный чемпион СССР по классической борьбе (среди юношей). С 1981 года — первый заместитель генерального директора, а в 1982–1986-м — генеральный директор ПО «ЗИЛ». По инициативе первого секретаря МГК КПСС Бориса Ельцина в январе 1986 года был избран председателем Мосгорисполкома. В 1990-м стал заместителем председателя Совета министров РСФСР (высший исполнительный и распорядительный и распорядительный орган союзной республики).

В 1991 году баллотировался в мэры Москвы, занял второе место (16,3%), уступив победу Гавриилу Попову (65,3%). Той же осенью вернулся на ЗИЛ в качестве главного инженера. Депутат Государственной думы третьего созыва от КПРФ в 1999–2003 годах. В последние годы жизни был членом бюро московского городского комитета КПРФ.

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