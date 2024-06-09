Умер бывший директор ЗИЛа Валерий Сайкин

Валерий Сайкин занимал должность зампредседателя Совета министров РСФСР с апреля по август 1990 года. В 1991-м он баллотировался в мэры Москвы и занял второе место с 16,3%, уступив победу Гавриилу Попову

Валерий Сайкин, 1987 г. (Фото: Виталий Созинов / ТАСС)

Заместитель председателя Совета министров РСФСР, депутат Госдумы третьего созыва и двукратный победитель первенств СССР по классической борьбе Валерий Сайкин умер на 87-м году жизни, сообщила Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) на своей странице во «ВКонтакте».

«Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Валерия Тимофеевича», — говорится в сообщении.