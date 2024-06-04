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Умер бывший глава КГБ Азербайджанской ССР Вагиф Гусейнов

Вагиф Гусейнов
Вагиф Гусейнов (Фото: svop.ru)

Бывший глава КГБ Азербайджанской ССР, журналист и член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Вагиф Гусейнов умер на 82-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба совета.

Общественный деятель скончался 3 июня, причину смерти в совете не назвали.

Гусейнов родился 27 ноября 1942 года в азербайджанском городе Куба. В начале 70-х годов он окончил факультет журналистики Азербайджанского государственного университета, позднее начал работать секретарем в местном комсомоле.

В 1986 году Гусейнов пришел работать в МИД СССР. Через три года он занял пост председателя Комитета государственной безопасности (КГБ) Азербайджанской ССР.

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После прихода к власти в республике «Народного фронта» Гусейнова арестовали по подозрению в способствовании вводу войск советского МВД в Баку в 1990 году. Также его обвинили в организации взрыва энергоблока на Азербайджанском телевидении и радиовещании с помощью сотрудников подразделения «Альфа». Доказать вину бывшего главы КГБ не удалось, в 1993 году его освободили.

Гусейнов переехал в Москву и принял российское гражданство. Позднее он стал одним из создателей информационного агентства «Росбалт», в 1998 году вошел в состав Совета по внешней и оборонной политике. Кроме того, написал несколько книг об экономике и геополитике.

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Теги
журналист писатель смерть Азербайджан КГБ
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