Умер глава «Репортеров без границ» Кристоф Делуар
Гендиректор международной некоммерческой организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар умер в возрасте 53 лет. Он боролся с онкологическим заболеванием, сообщает организация.
В публикации отмечается, что Делуар также был президентом-основателем форума по информации и демократии с 2018 года. «[Делуар] <...> был неутомимым защитником свободы, независимости и плюрализма журналистики на всех континентах в условиях информационного хаоса. Журналистика была делом его жизни, и он боролся с непоколебимой убежденностью», — сказано в сообщении.
Кристоф Делуар возглавлял организацию с 2012 года. Журналист с 1998 по 2007 год был репортером-расследователем политических и общественных разделов французского новостного журнала Le Point. Он также работал на телеканалах ARTE и TF1, снимал документальные фильмы и написал несколько книг. С 2008 по 2012 год Делуар руководил Высшей школой журналистики CFJ.
Цель «Репортеров без границ» — защита журналистов и сотрудников медиа, которые подвергаются заключению или преследованиям за выполнение своей работы. Организация борется против цензуры и законов, ущемляющих свободу прессы. Также она ведет индекс свободы прессы.
В отчете в начале мая «Репортеры без границ» заявили, что ситуация со свободой прессы в мире в целом ухудшилась — показатель свободы журналистики от политического вмешательства снизился на 7,6 балла. Россия заняла в рейтинге 162-е место из 180, поднявшись на два места. В 2022 году страна была на 155-м месте, в 2023 году впервые опустилась ниже 160-го места — до 164-го.
На первом месте по индексу свободы прессы в 2024 году оказалась Норвегия, на последнем — Эритрея.
В апреле Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту «Репортеров без границ».
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