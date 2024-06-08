Умер глава «Репортеров без границ» Кристоф Делуар

После борьбы с раком умер 53-летний гендиректор «Репортеров без границ», французский журналист Кристоф Делуар, сообщает организация. Он возглавлял организацию с 2012 года

Кристоф Делуар (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Гендиректор международной некоммерческой организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар умер в возрасте 53 лет. Он боролся с онкологическим заболеванием, сообщает организация.

В публикации отмечается, что Делуар также был президентом-основателем форума по информации и демократии с 2018 года. «[Делуар] <...> был неутомимым защитником свободы, независимости и плюрализма журналистики на всех континентах в условиях информационного хаоса. Журналистика была делом его жизни, и он боролся с непоколебимой убежденностью», — сказано в сообщении.

Кристоф Делуар возглавлял организацию с 2012 года. Журналист с 1998 по 2007 год был репортером-расследователем политических и общественных разделов французского новостного журнала Le Point. Он также работал на телеканалах ARTE и TF1, снимал документальные фильмы и написал несколько книг. С 2008 по 2012 год Делуар руководил Высшей школой журналистики CFJ.

Цель «Репортеров без границ» — защита журналистов и сотрудников медиа, которые подвергаются заключению или преследованиям за выполнение своей работы. Организация борется против цензуры и законов, ущемляющих свободу прессы. Также она ведет индекс свободы прессы.

В отчете в начале мая «Репортеры без границ» заявили, что ситуация со свободой прессы в мире в целом ухудшилась — показатель свободы журналистики от политического вмешательства снизился на 7,6 балла. Россия заняла в рейтинге 162-е место из 180, поднявшись на два места. В 2022 году страна была на 155-м месте, в 2023 году впервые опустилась ниже 160-го места — до 164-го.

На первом месте по индексу свободы прессы в 2024 году оказалась Норвегия, на последнем — Эритрея.

В апреле Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту «Репортеров без границ».