Умер легендарный американский тренер по фигурному катанию

Фрэнк Кэрролл тренировал Мишель Кван, одну из величайших фигуристок всех времен

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Американский тренер по фигурному катанию Фрэнк Кэрролл умер на 86-м году жизни. Об этом Федерация фигурного катания США сообщила в Twitter.

Кэролл включен в Зал славы мирового фигурного катания. Фигурист из группы Кэролла впервые стал чемпионом мира в 1977 году. Линда Фратиани завоевала золото в одиночном катании, в 1979 году повторила достижение.

Он тренировал олимпийского чемпиона (2010) и победителя мирового первенства (2009), американца Эвана Лайсачека. Кэролл также работал с американкой Мишель Кван, одной из величайших фигуристок всех времен. Под его руководством она стала пятикратной чемпионкой мира и двукратным призером Игр. Кван также является многократным призером чемпионатов мира.

Кэррол в 1997 году стал первым представителем фигурного катания, завоевавшим приз лучшему тренеру года по версии Национального олимпийского комитета США. Завершил карьеру тренера в 2018 году.