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Общество ,  
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Путин призвал создать человеческие условия для осужденных в колониях

Путин: осужденные должны содержаться в нормальных, человеческих условиях
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Осужденные в колониях должны содержаться в нормальных, человеческих условиях, заявил президент России Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой.

Омбудсмен, в частности, доложила главе государства о большом количестве обращений, связанных с условием содержания в колониях. По ее словам, многие колонии отремонтированы и стали лучше, но «есть и такие, которые требуют еще вложений, а может быть, вложений не материальных, а вложений души и творческого подхода».

«О материальных тоже не надо забывать. Там много нужно сделать еще. Люди должны содержаться в нормальных, человеческих условиях», — сказал Путин.

«Абсолютно правильно. Но, как ни странно, сегодня быстрее развивается система уголовно-исполнительная, чем места для содержания лиц, подлежащих выдворению, центры временного содержания иностранных граждан. Они там иногда годами содержатся, а у них условия более чем скромные», — заявила в ответ Москалькова. Она добавила, что многие ИВС требуют серьезных капитальных вложений и материальных затрат, и рекомендации правительству обратить на ситуацию внимание уже были направлены.

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Фото:Евгений Леонов / ТАСС

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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