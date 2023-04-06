Россия осталась лидером по числу неисполненных решений ЕСПЧ

Россия в год выхода из Совета Европы осталась лидером по числу неисполненных решений ЕСПЧ

На фоне выхода России из Советы Европы и из-под юрисдикции ЕСПЧ в 2022 году резко выросли число не исполненных Москвой решений суда в Страсбурге и объем назначенных компенсаций

Вид на здание Европейского суда по правам человека (Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press)

Россия в 2022 году сохранила лидерство по числу неисполненных решений Европейского суда по правам человека, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет комитета министров Совета Европы. Прошлой осенью Москва перестала быть участницей Европейской конвенции по правам человека и вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ.

Число дел против России, поступивших в комитет из страсбургского суда для надзора за исполнением, в 2022 году заметно выросло (413 против 267 в 2021-м), а сумма назначенных компенсаций увеличилась за год с €11,9 млн до €80,2 млн.

В целом на конец 2022 года на контроле у комитета министров Совета Европы находилось свыше 2,3 тыс. российских дел, и это 40% от общего количества неисполненных решений.

Из отчета следует, что исполненными решения ЕСПЧ оказались по четырем российским делам (в 2021 году их было 130). Кроме того, в прошлом году зафиксировано четыре случая, когда Россия полностью выплатила компенсацию по решению суда в Страсбурге (подтверждение выплат ожидается по почти 500 делам), отмечает издание.

В марте 2022 года, после начала военной операции на Украине, Россия уведомила Совет Европы о выходе из организации. Министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что ответственность за прекращение диалога лежит на странах НАТО, «которые все это время использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на нашу страну».

Одновременно с этим Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за прекращение членства России в организации, в которой она состояла с 1996 года.

В сентябре Москва перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека и вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия решила не исполнять решения суда в Страсбурге, поскольку отдельные вердикты были предвзятыми и носили «откровенно политизированный характер».