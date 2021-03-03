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В Иркутской области задержали начальника колонии из-за дела о насилии

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости
Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

В Иркутской области задержали начальника оперативного отдела следственного изолятора № 1 и руководителя исправительной колонии № 6 Иркутской области, говорится в сообщении Федеральной службы исполнения наказаний. Поводом расследование о случаях насилия в колонии.

«Группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России будет работать в ГУФСИН России по Иркутской области до окончания расследования уголовных дел и привлечения всех виновных лиц к ответственности», — говорится в сообщении.

В конце февраля из-за выявленных случаев насилия со стороны осужденных в отношении других заключенных в нескольких исправительных учреждениях Иркутской области были возбуждены девять уголовных дел.

Материал дополняется.

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