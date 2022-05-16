Суд арестовал санитаров тюремной больницы Саратова по подозрению в пытках
Суд в Москве отправил под стражу двух санитаров Областной туберкулезной больницы (ОТБ) ФСИН № 1 в Саратове, которых подозревают в пытках и изнасилованиях заключенных, сообщает Telregram-канал Mash. В картотеке Басманного суда содержатся карточки дел, по которым проходят люди с такими же фамилиями, которые указал канал.
По данным Mash, в Москве арестованы санитары Сергей Линкевич и Виктор Шеянов. Первый, пишет канал, работал в ОТБ-1 санитаром и медбратом, его подозревают в изнасиловании более 300 заключенных. Как отмечает Mash, Линкевич в прошлом был судим за покушение на убийство.
Шеянов работал в больнице санитаром и завхозом, уточняет канал. По его данным, мужчину подозревают в избиении и изнасиловании с помощью швабры заключенного Андрея Шварца в июне 2019 года из-за заявления в прокуратуру и вымогательств в тюрьме. Шеянов, по данным Mash, был ранее осужден за кражу, грабеж и угон.
В электронной картотеке Басманного суда есть карточки двух уголовных дел, возбужденных по пп. а) и б) ч. 2 ст. 132 УК (Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору, соединенные с причинением тяжкого вреда здоровью и совершенные с особой жестокостью). По одному из них проходит Линкевич С.И., по второму — Шеянов В.В.
Оба дела были зарегистрированы 13 мая, по обоим избрана одна и та же мера пресечения — заключение под стражу. Оба дела слушала одна и та же судья.
РБК обратился за комментарием в ГСУ СКР по Москве.
Активное распространение видео применения к заключенным пыток получили осенью 2021 года после того, как их опубликовал проект Gulagu.net. Основатель проекта Владимир Осечкин утверждал, что его передал бывший заключенный, который получил доступ к архивам видеозаписей с камер наблюдения.
Адвокат Снежана Мунтян в конце октября утверждала, что о насилии, издевательствах и пытках сообщили более 400 заключенных саратовской ИК-13, в том числе и о пытках в ОТБ-1. Однако в конце декабря она сообщила, что более 300 осужденных передумали писать заявления о применении к ним пыток после бесед с сотрудниками учреждения. По ее словам, официально признаны потерпевшими тогда были 104 человека.
Позже сообщения о пытках начали поступать и из колоний других регионов России.
СК и Генпрокуратура начали проверку, ФСИН уволила 18 сотрудников, были возбуждены уголовные дела. Бывший начальник больницы Павел Гаценко и начальник отдела безопасности Сергей Мальцев были арестованы.